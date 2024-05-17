«Впервые вижу такое» - На видео попал «смерч» высотой в десяток метров у оживлённой трассы в Минске

🎥 Видео

Опубликовано: 17.05.2024 08:27 , Обновлено: 17.05.2024

Огромный пылевой вихрь сняли на видео автомобилисты на оживлённой трассе в Минске в четверг, 16 мая. Столб пыли, образовавшийся на придорожном поле, который автор видео назвала «смерчем», судя по кадрам, был в разы выше фонарных столбов. Следовательно, в высоту вихрь составлял не меньше десятка метров.

“Впервые вижу такое явление вживую”, - прокомментировала автор видео, которая выкладывает в TikTok ролики под ником marinazahvatova.

Отметим, что на самом деле явление, запечатлённое на видео, скорее является “пыльным дьяволом”. Дело в том, что смерчем в метеорологии называют только те вихри, которые сформировались над водной поверхностью. “Пыльные дьяволы” же представляют собой именно такие завихрения, которые образуются у самой земли днём в малооблачную, жаркую погоду при сильном прогреве земной поверхности солнечными лучами. Как правило, такие вихри имеют вертикальную (или слегка наклоненную к горизонту) ось вращения, а в высоту могут достигать нескольких десятков метров и 1—5 м в диаметре.

На днях, как рассказывал Telegraf.news, огромного “пыльного дьявола” “поймали” на видео автомобилисты в Берёзовском районе Брестской области.

Белорусы сняли на видео «пыльного дьявола» под Берёзой