Белорусы сняли на видео "пыльного дьявола" под Берёзой

🎥 Видео

Опубликовано: 13.05.2024 08:09 , Обновлено: 13.05.2024

Огромного "пыльного дьявола" "поймали" на видео автомобилисты в Берёзовском районе Брестской области. Судя по кадрам ролика, попавшего в Сеть, песчаный вихрь был несколько метров в диаметре.

[info_b]Пыльный (пылевой или песчаный) вихрь — это атмосферное явление, которое представляет собой воздушные завихрения у самой поверхности земли. Как правило, такие вихри можно наблюдать днём в малооблачную, жаркую погоду при сильном прогреве земной поверхности солнечными лучами. Такой вихрь имеет вертикальную (или слегка наклоненную к горизонту) ось вращения, а в высоту может достигать нескольких десятков метров и 1—5 м в диаметре. Как правило, существует “пыльный дьявол” от нескольких секунд до 1—2 минут.[/info_b]

Видео “пыльного дьявола” в Берёзовском районе опубликовали авторы телеграм-канала “Meteo Channel”. По словам специалистов, скорость ветра внутри такого вихря начинается от 7-10 м/с и может быть существенно выше.

https://www.youtube.com/shorts/nMJOasmEybI?feature=share