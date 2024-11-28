"Вот он шевелится" - Покупательница пожаловалась, что конфетах из белорусского магазина нашла червя

🎥 Видео

Опубликовано: 28.11.2024 20:23 , Обновлено: 25.04.2025

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали червя в конфете "Грильяж на арахисе". Производителя автор ролика не назвала, однако продукт с таким названием и в обёртке, показанной на видео, производит белорусская фабрика "Спартак". Как утверждает автор видео, черви были сразу в нескольких сладостях, но показала она только одного.

“Смотрите, какой красивый житель конфеты “Грильяж”. Вот он шевелится, в “Евроопте” мы купили конфеты … Все конфеты покушали черви, мы не успели. Наверное, штук пять из всей кучки нормальные”, - сказала автор ролика.

“Значит, по составу отличные конфеты. Черви химию есть не будут”, - считает один комментатор.

“А при чем тут магазин?? Пишите, звоните производителю”, - предложила другая.

“Я вообще не пойму, что с продуктами в последнее время, каждая вторая пачка муки или крупы из магазина оказывается с пищевой молью и личинками”, - пожаловалась третья.

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Еще один пользователь TikTok обвинил производителя, сказав, что “личинки червей” в конфетах из-за “плохой прожарки орехов”.

Другой же считает, что срок годности конфет истек: “Это реальная просрочка по вине продавцов!”

Кстати, как рассказала автор ролика в одном из комментариев, конфеты она отнесла обратно в магазин и деньги ей вернули. “Даже не посмотрели, что мы им вернули”, - написала она.

Ранее Telegraf.news писал, что белорус опубликовал в TikTok ролик, где показал шоколад кондитерской фабрики «Коммунарка» с личинками пищевой моли. Почему они там появились, конечно, точно неизвестно. Многие комментаторы указали на несоблюдение условий хранения продукта.

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