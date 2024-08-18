"Шевелится!" - В TikTok показали личинки моли в шоколаде белорусского производителя. Комментаторы оценили

🎥 Видео

Опубликовано: 18.08.2024 13:28 , Обновлено: 18.08.2024

Белорус опубликовал в TikTok ролик, где показал шоколад кондитерской фабрики "Коммунарка" с личинками пищевой моли. Почему они там появились, конечно, точно неизвестно. Многие комментаторы указали на несоблюдение условий хранения продукта.

“Новые шоколадки, это самые крутые на сегодняшний день. В продаже их просто расхватывают моментом, потому что в них есть белок. Вот он, живой даже еще”, - отметил автор видео.

Он показал упаковку, на которой видно, что срок годности продукта - до 11 декабря 2024 года. Это горький десертный шоколад Truffles с начинкой.

“Шевелишься? Шевелится, нормально”, - пошутил мужчина.

“Шоколад и производитель отличные, а вот продавец, скорее всего, не соблюдал тепловые режимы. Неправильная доставка приводит к таким последствиям”, - отметил комментатор под роликом.

“Производитель хороший, на порядок лучше многих! Но виноват тот, кто хранил неправильно”, - согласилась другая.

“Хорошая реклама! Значит, хороший шоколад, буду брать! Червяк химию есть не будет”, - написала третья.

Четвертая рассказала, что ей недавно принесли такой же шоколад - “и все супер”. Кто-то же обвинил производителя: “Пусть “Коммунарку” проверят, может быть. Тут не угадаешь, от кого, но факт есть”.

“Я не смотрю, когда открываю, ем и все. Теперь понятно, что хрустит на зубах”, - пошутил пользователь TikTok.

“На рыбалку хорошая наживка. Поздравляем “Коммунарку” с новым брендом”, - продолжил юморить другой.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в Европе многие производители стали добавлять муку из сверчков в пирожные, батончики и шоколад. Согласно правилам Евросоюза, сверчков можно есть в замороженном, сушеном или порошкообразном виде.

В популярные шоколадки стали добавлять сверчков. Как определить по этикетке?