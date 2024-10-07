"Что это такое?" - В TikTok показали, что стало с белорусской шоколадкой за 2 дня. Комментаторы не поверили

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Опубликовано: 07.10.2024 16:15 , Обновлено: 09.01.2025

В TikTok опубликовали видео, в котором автор показала, что стало, с ее слов, с шоколадкой кондитерской фабрики "Спартак" после того, как продукт пролежал в фольге около двух суток на столе. Комментаторы стали задавать вопросы девушке и не поверили в ее версию случившегося. Но не все.

“Сейчас будет шок-контент. На днях я показывала, как дегустировала горькую шоколадку с коллагеном от “Спартака”. Кусочек шоколадки пролежал завернутый в фольгу на нашем обеденном столе буквально полтора дня - двое суток”, - сказала девушка.

“Сюрприз” обнаружил ребенок, когда захотел съесть шоколад. “Что это такое? “Спартак”, у меня к вам большие вопросы. А это плесень. Откуда? Там, рядом с этой шоколадкой, ничего не лежало. Чистый стол, и просто лежала завернутая в фольгу шоколадка. А меня сутки беспокоил кишечник, и я не знаю почему. Я первый раз такое вижу, если честно”, - поделилась автор ролика.

“Это не плесень, а подступивший жир. Хранилась в тепле и подтаяла”, - высказала свое видение одна комментаторша под видео.

“Где обертка? Где написан срок годности? Где подтверждение, что это именно “Спартак”?” - задала вопросы другая.

“Купила шоколадки “Спартак” в феврале, забыла, что они есть, достаю - никакой плесени, ничего. Где вы это берете и где храните?” - продолжила спрашивать третья.

К слову, и другие пользователи TikTok указывали на неправильные условия хранения приобретенного продукта. Однако кто-то поделился мнением, что шоколад был испорчен еще до покупки. “Она уже была испорчена, просто плесени не было видно”, - написала комментаторша.

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“Воу, а могли не заметить и съесть, когда плесень только-только начиналась. Ужасно… Хорошо, ребенок не съел”, - сказала другая.

“Первый раз такое вижу. Всегда покупаю “Спартак”. Даже сейчас по акции. Все нормально. Что-то здесь не так точно”, - засомневался юзер TikTok.

Кто-то же предложил отнести этот шоколад на экспертизу: “Вам там объяснят, плесень это или выделение какао-масла. Вам объяснят, как хранить такой продукт”.

Ранее Telegraf.news писал, что белорус опубликовал в TikTok ролик, где показал шоколад кондитерской фабрики “Коммунарка” с личинками пищевой моли. Почему они там появились, конечно, точно неизвестно. Многие комментаторы указали на несоблюдение условий хранения продукта.

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