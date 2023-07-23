«Вот это мне попалось счастье!» - Где в Беларуси пошли первые разведчики-подосиновики, а где «всё грустно»?

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Опубликовано: 23.07.2023 13:00 , Обновлено: 23.07.2023

После достаточно дождливой недели в выходные многие белорусы направились в лес в надежде набрать, наконец-то, грибов. Как оказалось, далеко не везде дожди помогли, во многих районах в лесах по-прежнему "всё грустно", утверждают грибники. Однако, кое-где уже "пошли первые разведчики-подосиновики". Посмотрели, куда можно отправиться за грибами, а где вход в лес вообще сейчас под запретом из-за высокого риска возникновения пожаров.

В тематических чатах в Telegram, а также в группе ВКонтакте “Грибы: Грибные войска Беларуси” заядлые грибники делятся информацией, где в эти дни можно набрать полные корзинки подосиновиков, лисичек, боровиков и маслят.

Минская область

Судя по сообщениям грибников, походившим по лесам Минской области, ситуация с грибами в этом регионе печальная.

“Минское море, лес возле болота. 2 гриба съедобных и все. Лисичек не видно вообще”, - рассказал один из грибников.

Другой грибник поделился фото иссохшей сыроежки, найденной в Дзержинском районе. “Всё в принципе”, - прокомментировал он.

“Логойск, в сторону Зембина лес пустой, за 30 лет первый раз вижу такой”, - сообщил ещё один интернет-пользователь и его слова подтвердили ещё несколько грибников из этого района.

Гродненская область

А вот в Гродненской области, как показывают следующие фото, грибов предостаточно.

“Беловежская пуща щедра на дары”, - написала автор следующих фото:

По словам другого местного грибника, в лесу по-прежнему сухо, но грибы есть. “Не пусто, но и не густо”, - прокомментировал он.

Гомельская область

Полные корзинки, судя по фото в соцсетях, можно набрать в Гомельской области. Так, грибникам в Мозырском районе за 3 часа прогулок по осиннику с примесью березы удалось нарезать вот столько лисичек:

А в Гомельском районе грибникам удалось набрать ведро подберёзовиков и ведро маслят, а также нарезать лисичек, а вот боровики, по словам авторов фото, “все червивые”.

Другому грибнику на Гомельщине удалось на резать 2,6 кг подосиновиков:

Могилёвская область

После долгой засухи пошли грибы и на Могилёвщине. Видео прямо из леса под Осиповичами с россыпью крепких боровиков поделилась одна из пользователей TikTok:

[link href=“https://www.tiktok.com/@irysiakyz?refer=embed” title=“@irysiakyz” target=“_blank” rel=“noopener”] @irysiakyz [/link] В Осиповичах грибов нет, это обнан зрения…???[link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8?refer=embed” title=“грибыосиповичи” target=“_blank” rel=“noopener”] #грибыОсиповичи [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA?refer=embed” title=“боровик” target=“_blank” rel=“noopener”] #боровик [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/2023?refer=embed” title=“2023” target=“_blank” rel=“noopener”] #2023 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7258702963827395333?refer=embed” title=” оригинальный звук - Ирина Александровна” target=“_blank” rel=“noopener”] оригинальный звук - Ирина Александровна [/link]

Фотографиями красивых подосиновиков поделились грибники из-под Бобруйска:

Некоторые белорусы выкладывают видео с грибными полянками, не указывая, где именно они сняты. Очевидно, не все готовы раскрывать географические координаты найденных ими грибных мест:

[link href=“https://www.tiktok.com/@terebilenko?refer=embed” title=“@terebilenko” target=“_blank” rel=“noopener”] @terebilenko [/link][link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7170907849462172421?refer=embed” title=” оригинальный звук - SebekPug Себек Мопс ?” target=“_blank” rel=“noopener”] оригинальный звук - SebekPug Себек Мопс ? [/link]

«Вот это мне попалось счастье! Настоящий богатырь» - так эмоционально прокомментировал своё видео грибник, которому посчастливилось найти в лесу огромный крепкий боровик.

[link href=“https://www.tiktok.com/@real_ecologist?refer=embed” title=“@real_ecologist” target=“_blank” rel=“noopener”] @real_ecologist [/link][link href=“https://www.tiktok.com/music/Night-6827300178299455490?refer=embed” title=” Night - KastomariN” target=“_blank” rel=“noopener”] Night - KastomariN [/link]

Витебская и Брестская область

Не чем похвастаться, судя по сообщениям в соцсетях, грибникам и Витебской и Брестской областей:

“Толочинский район. Все грустно,” - написал кто-то из Витебщины.

“Брестский район, грибов нет”, - поддержал “товарища по несчастью” грибник с Брестчины.

Где в Беларуси нельзя ходить за грибами?

Несмотря на то, что в Беларуси всю неделю идут дожди, далеко не везде ходить в лес можно без ограничений. По состоянию на утро 23 июля, в 3 районах страны - Ивановском и Пинском районах Брестской области и Слуцком районе Минской области - действует полный запрет на посещение лесов из-за высокой пожароопасной обстановки. Ещё в 34 районах введены ограничения, при которых сбор грибов и ягод в лесу разрешён, однако, при соблюдении строгих правил. За их нарушение, приведшее к лесному пожару, предусмотрены крупные штрафы - до 30 базовых величин (до 1110 рублей сегодня).

[info_b]За соблюдением правил в лесу следят, в том числе, мобильные камеры. С наиболее распространёнными нарушениями, за которые можно получить штраф от Минлесхоза, попавшись в одну из таких камер, можно ознакомиться по ссылке.[/info_b]

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