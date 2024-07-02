Военные лётчики показали, как выглядит Минск с высоты птичьего полёта

🎥 Видео

Опубликовано: 02.07.2024 10:17 , Обновлено: 02.07.2024

Военные лётчики, которые планируют принимать участие в параде в Минске, приуроченном к Дню Независимости Беларуси, продемонстрировали, как выглядит Минск с высоты птичьего полёта из кабины пилота боевого самолёта.

На кадрах видео, опубликованного в соцсети TikTok, внимательные зрители могут рассмотреть столичный Логойский тракт, Севастопольский парк, 4-ый троллейбусный парк, район улицы Немига и известной всем минчанам Комаровки.

Видеокадры были сняты пилотами во время одного из последних тренировочных вылетов. В следующий раз увидеть группы боевых самолётов в небе над белорусской столицей можно будет уже только на самом параде 3 июля.

Ранее Министерство обороны Беларуси показало “эксклюзивные кадры” подготовки к воздушной части военного парада, который посвящён празднованию Дня Независимости. На видео запечатлён проход самолётов 61-й истребительной авиационной базы над Минском под песню популярного молодёжного певца Лёши Свика.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что другое видео с генеральной репетиции парада в Минске с девушками-военными, марширующими под дождём с обворожительными улыбками, на днях покорило соцсети. Аккурат в разгар репетиции город оказался во власти грозового фронта, в результате чего участникам парада пришлось чеканить шаг под проливным дождём. Поблажек не сделали ни для техники, ни для людей, включая представительниц прекрасного пола.

«Достойно мужского уважения» — Шагающие под дождём белорусские «богини» на репетиции парада в Минске покорили соцсети