"Где тебя найти, вряд ли скажут мне пилоты" — Минобороны Беларуси показало "эксклюзивные кадры" подготовки к 3 июля

🎥 Видео

Опубликовано: 11.06.2024 13:11 , Обновлено: 11.06.2024

Министерство обороны Беларуси показало "эксклюзивные кадры" подготовки к воздушной части военного парада, который посвящён празднованию Дня Независимости. На видео запечатлён проход самолётов 61-й истребительной авиационной базы над Минском под песню популярного молодёжного певца Лёши Свика.

“В небесах самолёты, само-самолёты… Вечно улетаем, врём, что ненадолго. И вновь самолёты, само-самолёты… Где тебя найти, вряд ли скажут мне пилоты”, — поётся на протяжении 29-секундного ролика от Минобороны.

Ранее Telegraf.news писал, что в Брестской области начались боевые учения по проверке готовности госорганов к “актам терроризма”. Планируется, что мероприятия будут длиться три дня, до 13 июня. Точные районы проведения при этом не уточняются.

В Беларуси начались учения против «актов терроризма». В какой области могут ограничить движение транспорта на 3 дня?