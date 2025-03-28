"Видят березу и режут" - В Гродненском лесхозе рассказали, на сколько штрафуют подпольных сборщиков березового сока

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Опубликовано: 28.03.2025 10:00 , Обновлено: 28.03.2025

В Беларуси вовсю льются реки березового сока - сейчас самый сезон. В отдельных регионах он стартовал только с начала недели, 24 марта. В связи с этим как никогда актуален вопрос незаконного сбора уникального природного эликсира и пополнения его запасов. В одном из лесхозов страны рассказали Telegraf.news, как отличить подпольный пакет, воруют ли чужую тару и кто доносит друг на друга. Не обошли и тему штрафов вместе с альтернативными бесплатными возможностями гнать сок из берез самостоятельно.

Сурово ли наказание?

Работники Гродненского лесхоза отметили, что березовый сок будет доступен еще как минимум две недели. Это в том числе значит, что нельзя терять бдительность: лесные контрабандисты не спят.

“В прошлом сезоне только на территории Гродненского лесхоза было выявлено 4 случая незаконной заготовки березового сока. По поводу них вынесены предупреждения и назначена административная ответственность. В этом году уже зафиксирован один инцидент”, - отметила Татьяна Серёгина, заместитель руководителя по идеологической работе.

По словам специалиста, единого фиксированного штрафа нет. Он индивидуален и зависит от нескольких факторов:

количества предупреждений; собранных литров сока; времени нахождения тары в лесу.

Фото Гродненского лесхоза

“В основном размер штрафа зависит от литража. Но сначала, если человек не попадался ранее, его просто предупредят. Однако протокол за вред, причиненный окружающей среде, все же составят - придется заплатить 84 рубля. При повторном эпизоде нужно приготовиться к дополнительному взысканию непосредственно за незаконный сбор березового сока”, - обозначила нюансы Татьяна Серёгина.

При этом она уточнила: если нарушитель не согласен, материалы дела передаются в суд, который и определит размер штрафа. Специалист также отметила, что в прошлом сезоне один такой человек заплатил 600 рублей .

Как понять, что сбор нелегален?

Определить пиратское производство по таре практически невозможно, констатировала представитель Гродненского лесхоза.

“Все, как правило, делают это в пакетах. Они хорошо привязываются к дереву и плотно прилегают к нему. При дожде, любой влаге и сильном ветре, когда летят иголки, листья, сучки, ничего не попадает внутрь. В отличие от пластиковой бутылки или банки, это самая удобная емкость”, - добавила интересную особенность Татьяна Серёгина.

По ее словам, обычно подпольщиков определяют по локации. Чаще всего они промышляют ближе к городу, в садовых товариществах и деревнях. В то время как лесничества подвешивают пакеты подальше в глубинках - экологически чистых местах. Простому человеку доехать туда сложно, поэтому незаконной заготовки там точно быть не может, обратила внимание специалист.

Фото Гродненского лесхоза

Крадут ли чужие пакеты?

В Гродненском лесхозе признали, что от нарушителей никуда не деться. А чтобы их отследить, вблизи березовых рощ устанавливают фотоловушки.

Назвали и еще одну причину, почему для самого нелегала опасно заготавливать сок в привычных для него местах.

“Докладывают различные доброжелатели и недоброжелатели. В садовых товариществах проживают неравнодушные к окружающей среде граждане. Они говорят нам, что обнаружили в таком-то квартале, возле такого-то садового товарищества пакеты с соком, потому что обычно мы не заготавливаем так близко”, - подметила Татьяна Серёгина.

После чего на участки, откуда поступила информация, выезжает отдел охраны и защиты леса и выясняет обстоятельства. А это уже грозит определенными статьями.

“Поэтому мы делаем сок доступным для всех граждан. В этом сезоне его стоимость поднялась незначительно и осталась на уровне прошлого года. Может, на копейку выросла”, - констатировала представитель лесхоза.

[info_b]В Гродненском лесхозе 1 литр березового сока стоит 25 копеек . Цена 5-литровой банки составляет 2,94 рубля . А 10-литровой — 5,88 рублей . За 100 литров березового «напоя» в лесхозе и лесничествах придется отдать 25,74 рублей. На лесосеке — 23,28 рубля .[/info_b]

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Подсочить или нет - вот в чем вопрос

Дополнительно по вопросам бережного обращения с березами и их восстановления после сезонного сбора сока журналистка Telegraf.news пообщалась с лесничим Гродненского лесничества Гродненского лесхоза Виктором Моджеевским.

- Как узнать, какое дерево даст больше сока?

Тут нет никаких определителей: понять это визуально нельзя. Береза может быть какая угодно: тонкая, толстая, большая и маленькая. Мы можем подсочить много здоровых деревьев, но они все по-разному дают сок. Главное, как береза себя чувствует. Если хорошо и произрастает в нужных условиях, то получится много сока. Если начинает заболевать, и мы этого не видим (процессы проходят изнутри, как у человека), то результат может быть очень слабым.

[info_b]Подсачивать - делать надрезы на дереве для выпускания сока.[/info_b]

- Как же тогда определяете, какую брать березу?

В отбор идут деревья, которые соответствуют по возрасту. У них, как говорят лесники, пришло время рубки. Обычно за 5 лет до спелости насаждение уже можно подсачивать - такие правила.

Фото Гродненского лесхоза

В то же время лесничий отметил, что самый большой урон окружающей среде наносят как раз там, где нельзя подсачивать деревья.

“В некоторых местах закон ограничивает эти действия. А люди не знают и подсачивают все подряд. То есть видят березу и режут. Но если ее искалечить в раннем возрасте, дерево будет болеть и может не дожить до возраста спелости. От неправильной подсочки оно будет постепенно отмирать”, - акцентировал Виктор Константинович.

И подчеркнул, что в отличие от дилетантов, в лесничестве знают каждое деревце буквально “в лицо”.

“Оно у нас описано: что значит, имеет свою характеристику и паспорт. От этого мы и отталкиваемся в принятии решения: пригодна береза для подсочки по всем нормам или нет. Визуально определить это зачастую нельзя, особенно непрофессионалу”, - обратил внимание собеседник.

Он четко обозначил, что главная цель лесничеств - при любых обстоятельствах сохранить дерево и получить из этого пользу в будущем. Чаще всего в виде материала для народного хозяйства.

Фото Гродненского лесхоза

- Даже если все делать правильно, как скоро восстановится береза?

Заделывать раны нужно в соответствии с правилами. Если отверстие круглое, то его забивают деревянным колышком. Если имеется рез бензопилы, замешивают глиняные составы и замазывают им увечья. Так в березу не попадают инфекции, которые провоцируют язвы. И до следующего сезона она не ощущает негативных воздействий.

Такая постобработка, по словам лесничего, крайне важна, поскольку уберегает дерево от дальнейшей гибели. А вот какой способ подсачивания лучше выбрать - засверливать или запиливать - дело самого заготовителя березового сока.

Фото Гродненского лесхоза

Тем не менее, измываться над деревом сколько угодно нельзя. Относительно количества, величины и глубины разрезов есть нормативы и лимиты, которых нужно придерживаться.

“Все зависит от диаметра дерева. Если он до 24 см - разрешен всего один надрез. При 24-30 см - не более двух. Вся информация указана на сайтах белорусских лесничеств. Мы также подробно рассказываем об этом при личном обращении. О том, что ждет каждого желающего гнать березовый сок самостоятельно, предупреждает честно и открыто”, - пояснил Виктор Моджеевский.

“Мы не хотим, чтобы у людей были неприятности, поэтому сразу им все объясняем. Есть разрешительные документы на подсочку и разнообразные места для этого. Нередко допускаем к тем деревьям, которые назначены на рубку - их тоже можно подсачивать”, - предупредил представитель лесхоза.

Фото Гродненского лесхоза

Как получить березовый сок бесплатно?

Как ранее писал Telegraf.news, желающие заниматься сокозаготовкой для себя в маленьком объеме могут получить лесной билет. Для этого нужно заблаговременно подать заявление в лесничество. Самое важное, что данная возможность совершенно бесплатна.

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