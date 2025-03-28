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"Видят березу и режут" - В Гродненском лесхозе рассказали, на сколько штрафуют подпольных сборщиков березового сока

"Видят березу и режут" - В Гродненском лесхозе рассказали, на сколько штрафуют подпольных сборщиков березового сока
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В Беларуси вовсю льются реки березового сока - сейчас самый сезон. В отдельных регионах он стартовал только с начала недели, 24 марта. В связи с этим как никогда актуален вопрос незаконного сбора уникального природного эликсира и пополнения его запасов. В одном из лесхозов страны рассказали Telegraf.news, как отличить подпольный пакет, воруют ли чужую тару и кто доносит друг на друга. Не обошли и тему штрафов вместе с альтернативными бесплатными возможностями гнать сок из берез самостоятельно.

Сурово ли наказание?

Работники Гродненского лесхоза отметили, что березовый сок будет доступен еще как минимум две недели. Это в том числе значит, что нельзя терять бдительность: лесные контрабандисты не спят.

“В прошлом сезоне только на территории Гродненского лесхоза было выявлено 4 случая незаконной заготовки березового сока. По поводу них вынесены предупреждения и назначена административная ответственность. В этом году уже зафиксирован один инцидент”, - отметила Татьяна Серёгина, заместитель руководителя по идеологической работе.

По словам специалиста, единого фиксированного штрафа нет. Он индивидуален и зависит от нескольких факторов:

  1. количества предупреждений;
  2. собранных литров сока;
  3. времени нахождения тары в лесу.
Фото Гродненского лесхоза
Фото Гродненского лесхоза

“В основном размер штрафа зависит от литража. Но сначала, если человек не попадался ранее, его просто предупредят. Однако протокол за вред, причиненный окружающей среде, все же составят - придется заплатить 84 рубля. При повторном эпизоде нужно приготовиться к дополнительному взысканию непосредственно за незаконный сбор березового сока”, - обозначила нюансы Татьяна Серёгина.

При этом она уточнила: если нарушитель не согласен, материалы дела передаются в суд, который и определит размер штрафа. Специалист также отметила, что в прошлом сезоне один такой человек заплатил 600 рублей .

Как понять, что сбор нелегален?

Определить пиратское производство по таре практически невозможно, констатировала представитель Гродненского лесхоза.

“Все, как правило, делают это в пакетах. Они хорошо привязываются к дереву и плотно прилегают к нему. При дожде, любой влаге и сильном ветре, когда летят иголки, листья, сучки, ничего не попадает внутрь. В отличие от пластиковой бутылки или банки, это самая удобная емкость”, - добавила интересную особенность Татьяна Серёгина.

По ее словам, обычно подпольщиков определяют по локации. Чаще всего они промышляют ближе к городу, в садовых товариществах и деревнях. В то время как лесничества подвешивают пакеты подальше в глубинках - экологически чистых местах. Простому человеку доехать туда сложно, поэтому незаконной заготовки там точно быть не может, обратила внимание специалист.

Фото Гродненского лесхоза
Фото Гродненского лесхоза

Крадут ли чужие пакеты?

В Гродненском лесхозе признали, что от нарушителей никуда не деться. А чтобы их отследить, вблизи березовых рощ устанавливают фотоловушки.

Назвали и еще одну причину, почему для самого нелегала опасно заготавливать сок в привычных для него местах.

“Докладывают различные доброжелатели и недоброжелатели. В садовых товариществах проживают неравнодушные к окружающей среде граждане. Они говорят нам, что обнаружили в таком-то квартале, возле такого-то садового товарищества пакеты с соком, потому что обычно мы не заготавливаем так близко”, - подметила Татьяна Серёгина.

После чего на участки, откуда поступила информация, выезжает отдел охраны и защиты леса и выясняет обстоятельства. А это уже грозит определенными статьями.

“Поэтому мы делаем сок доступным для всех граждан. В этом сезоне его стоимость поднялась незначительно и осталась на уровне прошлого года. Может, на копейку выросла”, - констатировала представитель лесхоза.

[info_b]В Гродненском лесхозе 1 литр березового сока стоит 25 копеек . Цена 5-литровой банки составляет 2,94 рубля . А 10-литровой — 5,88 рублей . За 100 литров березового «напоя» в лесхозе и лесничествах придется отдать 25,74 рублей. На лесосеке — 23,28 рубля .[/info_b]

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Подсочить или нет - вот в чем вопрос

Дополнительно по вопросам бережного обращения с березами и их восстановления после сезонного сбора сока журналистка Telegraf.news пообщалась с лесничим Гродненского лесничества Гродненского лесхоза Виктором Моджеевским.

- Как узнать, какое дерево даст больше сока?

  • Тут нет никаких определителей: понять это визуально нельзя. Береза может быть какая угодно: тонкая, толстая, большая и маленькая. Мы можем подсочить много здоровых деревьев, но они все по-разному дают сок. Главное, как береза себя чувствует. Если хорошо и произрастает в нужных условиях, то получится много сока. Если начинает заболевать, и мы этого не видим (процессы проходят изнутри, как у человека), то результат может быть очень слабым.

[info_b]Подсачивать - делать надрезы на дереве для выпускания сока.[/info_b]

- Как же тогда определяете, какую брать березу?

  • В отбор идут деревья, которые соответствуют по возрасту. У них, как говорят лесники, пришло время рубки. Обычно за 5 лет до спелости насаждение уже можно подсачивать - такие правила.
Фото Гродненского лесхоза
Фото Гродненского лесхоза

В то же время лесничий отметил, что самый большой урон окружающей среде наносят как раз там, где нельзя подсачивать деревья.

“В некоторых местах закон ограничивает эти действия. А люди не знают и подсачивают все подряд. То есть видят березу и режут. Но если ее искалечить в раннем возрасте, дерево будет болеть и может не дожить до возраста спелости. От неправильной подсочки оно будет постепенно отмирать”, - акцентировал Виктор Константинович.

И подчеркнул, что в отличие от дилетантов, в лесничестве знают каждое деревце буквально “в лицо”.

“Оно у нас описано: что значит, имеет свою характеристику и паспорт. От этого мы и отталкиваемся в принятии решения: пригодна береза для подсочки по всем нормам или нет. Визуально определить это зачастую нельзя, особенно непрофессионалу”, - обратил внимание собеседник.

Он четко обозначил, что главная цель лесничеств - при любых обстоятельствах сохранить дерево и получить из этого пользу в будущем. Чаще всего в виде материала для народного хозяйства.

Фото Гродненского лесхоза
Фото Гродненского лесхоза

- Даже если все делать правильно, как скоро восстановится береза?

  • Заделывать раны нужно в соответствии с правилами. Если отверстие круглое, то его забивают деревянным колышком. Если имеется рез бензопилы, замешивают глиняные составы и замазывают им увечья. Так в березу не попадают инфекции, которые провоцируют язвы. И до следующего сезона она не ощущает негативных воздействий.

Такая постобработка, по словам лесничего, крайне важна, поскольку уберегает дерево от дальнейшей гибели. А вот какой способ подсачивания лучше выбрать - засверливать или запиливать - дело самого заготовителя березового сока.

Фото Гродненского лесхоза
Фото Гродненского лесхоза

Тем не менее, измываться над деревом сколько угодно нельзя. Относительно количества, величины и глубины разрезов есть нормативы и лимиты, которых нужно придерживаться.

“Все зависит от диаметра дерева. Если он до 24 см - разрешен всего один надрез. При 24-30 см - не более двух. Вся информация указана на сайтах белорусских лесничеств. Мы также подробно рассказываем об этом при личном обращении. О том, что ждет каждого желающего гнать березовый сок самостоятельно, предупреждает честно и открыто”, - пояснил Виктор Моджеевский.

“Мы не хотим, чтобы у людей были неприятности, поэтому сразу им все объясняем. Есть разрешительные документы на подсочку и разнообразные места для этого. Нередко допускаем к тем деревьям, которые назначены на рубку - их тоже можно подсачивать”, - предупредил представитель лесхоза.

Фото Гродненского лесхоза
Фото Гродненского лесхоза

Как получить березовый сок бесплатно?

Как ранее писал Telegraf.news, желающие заниматься сокозаготовкой для себя в маленьком объеме могут получить лесной билет. Для этого нужно заблаговременно подать заявление в лесничество. Самое важное, что данная возможность совершенно бесплатна.

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