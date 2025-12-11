Видео, снятое внутри посудомоечной машины, поразило зрителей. Не то, что ожидали?

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Опубликовано: 11.12.2025 10:39 , Обновлено: 11.12.2025

Мужчина любопытства ради поместил камеру в посудомоечную машину, чтобы посмотреть, что же там на самом деле происходит. Короткий ролик, ставший результатом его необычного эксперимента, спровоцировал на платформе Youtube бурное обсуждение, ведь зрителям открылась совсем не та картина, которую они ожидали увидеть.

Общий принцип работы посудомоечных машин, наверняка, знаком и понятен большинству пользователей. И всё же увидеть своими глазами, как именно происходит та самая “магия”, которая освобождает людей от одной из самых нудных ежедневных обязанностей, доводилось не всякому. Ведь сам процесс, как правило, скрыт от посторонних глаз - всё происходит за плотно закрытыми дверцами.

Один из пользователей Youtube решил приоткрыть завесу тайны и провёл “прямой репортаж” из самого центра событий. Мужчина поместил видеокамеру в свою посудомойку, добавив в машину дополнительную подсветку, чтобы было лучше видно происходящее, загрузил в неё гору грязной посуды, добавил моющее средство и запустил цикл мойки, а затем поделился полученными кадрами на Youtube.

Камера засняла, как струи воды бойко вырываются из крутящихся по кругу лопастей-разбрызгивателей, обдавая грязную посуду и смывая остатки еды. Посуда постепенно становилась всё чище, но зрители, как оказалось, смотрели вовсе не на полученный результат. Многих смутил цвет воды - именно она стала главным предметом бурного обсуждения в комментариях.

Большинство зрителей ожидало увидеть прозрачную воду, возможно, лёгкую пену, но точно не коричнево-жёлтую жидкость, которую многие даже затруднились назвать водой.

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Автор ролика, увы, не дал однозначного ответа, почему вода в посудомойке была такого неожиданно “грязного” оттенка. Некоторые зрители предположили, что воду подкрасила капсула для мойки, которую использовал мужчина. Другие связали цвет воды с большой концентрацией примесей железа или марганца в водопроводной воде.

Кто-то усмотрел в увиденном неисправность самой посудомоечной машиной, поскольку на кадрах видно, что перед запуском машинки на дне оставалась стоячая коричневатая вода - в норме такого точно быть не должно. Но нашлись в комментариях и те, кто утверждал, что “все” посудомоечные машины “просто грязные”.

“Увидев это изнутри, я забеспокоился, моют ли там вообще посуду”, - написал один из них.

“Спасибо, что помогли мне понять, почему мытье рук — лучший способ гигиены”, - написал другой, заявив, что теперь и посуду будет мыть только вручную.

Ранее Telegraf.news рассказал о другом эксперименте с посудомоечной машинкой. Его провела одна из пользовательниц TikTok, которая решила сравнить выгоднее — мыть посуду руками или в посудомойке. Девушка замерила не только потраченное время, но и расход воды и поделилась результатами с подписчиками.

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