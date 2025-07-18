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Опубликовано: 18.07.2025 09:00 , Обновлено: 18.07.2025

Пользовательница TikTok провела наглядный эксперимент, в котором сравнила мытьё большого количества посуды вручную и в посудомоечной машине (ПММ). Она замерила не только потраченное время, но и расход воды. Результатами девушка поделилась в своём видео.

Она вручную перемыла гору грязной посуды, включая тарелки, чашки, кастрюли, контейнеры и столовые приборы. Согласно показаниям секундомера, на это ушла 21 минута. Загрузка того же объёма посуды в посудомоечную машину заняла около трёх минут.

Также девушка измерила расход воды по счётчику. По её подсчётам, на ручную мойку ушло 115 литров воды. Цикл работы посудомоечной машины, согласно данным со счётчика, потребил всего 7 литров.

В комментариях пользователи в большинстве своём активно поддержали автора. Многие сошлись во мнении, что ПММ, как и стиральная машина, — это техника, которая в первую очередь экономит время, силы и здоровье.

«Почему к стиральной машине претензий нет и все пользуются, а как посудомойка, так бесполезная вещь, суть-то одна и та же», — написал один из комментаторов.

«Посудомойку не любят те, у кого её нет», — поддержал другой.

Новость Телеграф

Некоторые пользователи отметили, что наряду с расходом воды стоило бы учесть и затраты на электроэнергию.

Многие также согласились, что руками невозможно так же качественно отмыть посуду, как это делает машина при высокой температуре.

«Теперь я на 100% убедилась, что хочу посудомойку, надо искать место, куда её ставить», — подытожила одна из пользовательниц.

Основные минусы посудомоечной машины, по мнению комментаторов, — её громоздкость и сложность установки.