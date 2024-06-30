Видео с молнией, уничтожившей дерево за секунду, набрало 1,5 млн просмотров. Белорусам приготовиться?

🎥 Видео

Опубликовано: 30.06.2024 15:15 , Обновлено: 30.06.2024

В соцсетях появились невероятные кадры, на которых видно, как молния ударила в большое дерево в Оже, на западе Франции. Все бы ничего, но после этого дерево просто исчезло.

Видео может служить наглядным примером, почему рекомендации спасателей - не прятаться во время грозы пол деревьями - очень даже стоит придерживаться.

“Если вам интересно, что здесь происходит, то вспышка молнии превращает древесный сок в пар, который взрывает дерево изнутри”, - пояснил один из подписчиков X. Сам же короткий ролик набрал более 1,5 млн просмотров. Многих комментаторов удивило, с какой скоростью молния уничтожает большое дерево.

Белорусам приготовиться к грозам?

Кстати, на 1 июля Белгидромет и МЧС предупредили белорусов об оранжевом уровне опасности.

Спасатели попросили во время грозы держаться подальше от электропроводки, антенн. А ещё воздержаться от использования телефона и отключить радио. Машины попросили поставить в гараж, а при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также электроприборов.

Ранее Telegraf.news сообщил, что синоптики спрогнозировали белорусам контрастное начало июля. Из-за холодного атмосферного фронта, который принесёт в страну более прохладный, влажный воздух, разница максимальных дневных температур в один из дней на предстоящей неделе между Гродненской и Гомельской областями составит 18 градусов, а к отдельных районах прогремят грозы с ливнями. Узнали, надолго ли задержится этот холодный фронт в Беларуси.

Разница в 18 градусов между Гродно и Гомелем. Синоптики спрогнозировали «контрастное» начало июля. Кому готовиться к граду?