Видео, как грибник забил боровиками почти всю машину, набрало 2 млн просмотров в TikTok

🎥 Видео

Опубликовано: 12.08.2025 12:47 , Обновлено: 12.08.2025

В TikTok завирусилось видео, на котором грибник показал свой автомобиль, практически полностью наполненный грибами (в основном боровиками). На кадрах видно, как ему пришлось заполнить даже пространство перед сидениями.

Ролик с впечатляющим лесным урожаем быстро набрал 2 млн просмотров, почти 71 тыс. лайков и тысячу комментариев от людей из разных стран.

К сожалению белорусских грибников, видео сняли, скорее всего, где-то в польских лесах. На кадрах видно огромное количество белых, которые можно измерять килограммами.

Так, мы видим целый ящик, корзину (похожую на продуктовую), спортивную сумку, полностью забитые грибами. Кроме того, автор ролика наполнил ими и пространство перед задним и передним сидениями. И еще немного оказалось в ведре.

В комментариях собрались любители “тихой охоты” из разных стран.

“Зачем вам столько?” — удивился один из пользователей.

“В Дании действует правило: нельзя брать с собой больше, чем поместится в шляпе”, — заявил другой.

Третий написал: “Кстати, в Австрии вас посадят за это в тюрьму”

“Если здесь так много, значит есть еще… Расслабьтесь”, — посоветовал остальным комментатором четвертый.

Отозвались и белорусы: “Ну и зачем столько. Я тоже раз буханку [так называют автомобиль УАЗ] по задние борты набрал. Больше столько не беру. Гомельская область”.

А что с грибами в Беларуси?

К слову, этим летом белорусские леса оказались крайне богатыми на лисички — грибники уже месяц как второй несут их целыми корзинами, пакетами, вёдрами, а кто-то и вовсе забивает под потолок жёлтыми шляпками багажник своего авто. Именно такой ролик на днях появился в TikTok: по словам автора, из леса он вывез за 2 дня в общей сложности больше 100 кг.

Белорус показал, где собрал более 100 кг лисичек, и позвал «помогать»

А ранее Telegraf.news писал, что профессиональный белорусский грибник Александр Горбацевич показал “букеты” боровиков и “самые красивые” экземпляры. Однако некоторые комментаторы усомнились в их качестве. Другие же закидали грибника вопросами.

Белорус показал поляну с «растущими кустами» боровиками. Зрители засыпали вопросами