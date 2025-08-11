Белорус показал поляну с "растущими кустами" боровиками. Зрители засыпали вопросами

🎥 Видео

Опубликовано: 11.08.2025 14:32 , Обновлено: 12.08.2025

Профессиональный белорусский грибник Александр Горбацевич опубликовал новое видео в TikTok, которому уже позавидовали десятки белорусов. Он показал "букеты" боровиков и "самые красивые" экземпляры. Однако некоторые комментаторы усомнились в их качестве. Другие же закидали грибника вопросами.

Сам Горбацевич назвал это место “чудо-поляной”.

“Растут кустами, наконец-то. Мы собираем грибы с ростками. Два цветочных букета. И как вы понимаете, это только начало поляны”, — сказал он в начале видео.

Грибник также показал дубовый боровик, “красивее формы и цвета” которого “сложно представить”.

“Вот это у них тут генетика. Самые красивые”, — восхитился Горбацевич.

Грибник призвал белорусов не варить эти 4 вида боровиков. Почему?

Одни комментаторы заявили, что “видели такие поляны, они [боровики] все червивые”. Другие позавидовали красоте белых.

“Господи! Какая красота, это мечта, какие шикарные боровики!” — оценила зрительница.

“Это невыносимо смотреть, я от зависти просто взвываю!!!!” — написал второй.

А многие забросали Горбацевича вопросами, где найти такие “букетики”. Как правило, он не указывает конкретную локацию. Однако известно, что обычно профессиональный грибник находит грибы в лесах Минской области.

К слову, ранее журналистка Telegraf.news вместе с Александром Горбацевичем отправилась на поиски грибов. И узнала у него, в том числе, о формуле, которая помогает отыскать боровики.

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