Белорус показал поляну с "растущими кустами" боровиками. Зрители засыпали вопросами
Профессиональный белорусский грибник Александр Горбацевич опубликовал новое видео в TikTok, которому уже позавидовали десятки белорусов. Он показал "букеты" боровиков и "самые красивые" экземпляры. Однако некоторые комментаторы усомнились в их качестве. Другие же закидали грибника вопросами.
Сам Горбацевич назвал это место “чудо-поляной”.
“Растут кустами, наконец-то. Мы собираем грибы с ростками. Два цветочных букета. И как вы понимаете, это только начало поляны”, — сказал он в начале видео.
Грибник также показал дубовый боровик, “красивее формы и цвета” которого “сложно представить”.
“Вот это у них тут генетика. Самые красивые”, — восхитился Горбацевич.
Грибник призвал белорусов не варить эти 4 вида боровиков. Почему?
Одни комментаторы заявили, что “видели такие поляны, они [боровики] все червивые”. Другие позавидовали красоте белых.
“Господи! Какая красота, это мечта, какие шикарные боровики!” — оценила зрительница.
“Это невыносимо смотреть, я от зависти просто взвываю!!!!” — написал второй.
А многие забросали Горбацевича вопросами, где найти такие “букетики”. Как правило, он не указывает конкретную локацию. Однако известно, что обычно профессиональный грибник находит грибы в лесах Минской области.
К слову, ранее журналистка Telegraf.news вместе с Александром Горбацевичем отправилась на поиски грибов. И узнала у него, в том числе, о формуле, которая помогает отыскать боровики.