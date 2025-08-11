Белорус показал, где собрал более 100 кг лисичек, и позвал "помогать"

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Опубликовано: 11.08.2025 10:54 , Обновлено: 12.08.2025

Нынешнее лето оказалось крайне богатым на лисички - грибники уже месяц как второй несут их из леса целыми корзинами, пакетами, вёдрами, а кто-то и вовсе забивает под потолок жёлтыми шляпками багажник своего авто. Именно такой ролик на днях появился в TikTok: по словам автора, из леса он вывез за 2 дня в общей сложности больше 100 кг.

Автор ролика продемонстрировал, как загружает в лесу очередную порцию лисичек в багажник своего авто: корзинки, вёдра, картонные коробки и даже пластиковая ванночка, которые подвозить к машине пришлось на тележке.

“Пожалуйста, приезжайте нам помогать, потому что не хватает рук,” - обратился к зрителям мужчина.

Точную локацию, где за 2 дня удалось набрать больше 100 кг лисичек, автор ролика не назвал, однако в комментариях уточнил, что речь о районе Нарочи. Впрочем, сами комментаторы отметили, что в этом сезоне лес “усеян лисичками” во многих районах страны, так что уточнять место, где кто-то уже собрал уйму грибов нет смысла.

“Да они уже не надо никому”, - заявил один из зрителей.

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Некоторые также обратили внимание на состояние лисичек, показанных на видео - без обычного лесного мусора в корзинках - хвои, веточек, сухих листьев.

“Я понимаю, что лисичек много, сама много лет ими занимаюсь, но сразу из леса таких чистых не принесёте, сидим и перебираем дома, это собраны по деревням”, - предположила одна из зрительниц, хотя автор ролика в комментариях настаивал на том, что грибы они собирают сами, не уточнив, правда, сколько именно человек пришлось задействовать для сбора 100 кг лисичек.

В комментариях зрители также делились друг с другом информацией о том, в каких районах Беларуси выгоднее всего собирать лисички на продажу оптовым скупщикам. Многие жаловались на то, что собирать лисички в условиях этого года оказалось крайне невыгодно - большой урожай резко сбил цену закупки грибов у населения.

“Перекупы принимают по 2 рубля за кг. Отбили всю охоту собирать у людей, попробуй дойти до лес и обратно при нашествии комаров и овода в этом году за полдня заработаешь 10 рублей и сам без рук, без ног, а сами загибают колоссальные деньги”, - посетовал один из зрителей.

Впрочем, судя по комментариям, закупочные цены сильно разнятся в зависимости от района. Так, если в Вилейском районе они, действительно, стартуют от 2 рублей, то в Полоцком и Лепельском районах можно сдать грибы уже по 4 рубля за кило, в Жлобинском - по 5,5 рубля, а Клецкий лесхоз, если верить одному из зрителей, и вовсе принимал лисички на прошлой неделе по 10 рубля за кило.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на прошлой неделе белорусские грибники также заявили о начале новой “грибной волны” в лесах страны. На смену лисичкам, по их словам, пришли золотистые боровички. Но специалисты предупредили: новая волна не продлится долго, поэтому желающим запастись на зиму боровиками следует поторопиться. В преддверии выходных посмотрели, в каких районах Республики этот благородный гриб сейчас собирают корзинами.

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