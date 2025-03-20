Почему кошки едят траву? Ветеринар объяснила, когда её стоит включить в рацион

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 20.03.2025 12:30 , Обновлено: 20.03.2025

Многие, кто имел удовольствие наблюдать за кошками, замечали интерес отдельных животных к поеданию травы. Кому-то, вероятно, даже приходилось спасать вазоны от поягательств своего любимца. Но почему же кошки едят траву и нужно ли её добавлять в рацион? Журналистка Telegraf.news спросила об этом ветеринара.

Зачем кошки едят траву?

Фото: Getty Images

[info_b]Владислава Шеремет — ветврач ветеринарного центра [link href=“https://www.instagram.com/drugvetminsk/?hl=en” target=“_blank” rel=“noopener”] «Друг» [/link] в Минске. В 2015 году окончила Витебскую государственную академию ветеринарной медицины. Стаж работы — 7 лет.[/info_b]

Бытует мнение, что кошки начинают есть траву в момент, когда больны или испытывают проблемы с пищеварением. Однако на самом деле это достаточно распространённая практика и у здоровых животных. Тем не менее некоторые могли наблюдать, как после поедания травы у питомца происходит рвота.

“Поедание травы питомцем профилактирует безоары. Кошка может её есть и таким образом вызывать у себя рвоту, освобождая желудок от скоплений шерсти”, — объяснила Владислава Шеремет.

Однако поедание травы не всегда вызывает рвотный рефлекс у кошек.

“Они также могут есть траву, когда испытывают какой-то дискомфорт в брюшной полости. Некоторые компоненты травы могут помочь успокоить пищеварение питомца”, — добавила ветеринар.

По мнению учёных, некоторыми животными может двигать желание побороть паразитарную инвазию. Во всяком случае, так исследователи объясняли такое поведение, наблюдая за шимпанзе и другими дикими животными. Хотя нет никаких доказательств того, что домашние кошки намеренно едят траву с этой целью, исследователи полагают, что это весьма вероятная причина, по которой в ходе эволюции эти животные могли сохранить эту привычку.

Ещё одна причина, по которой кошки могут есть траву, — это вкусовые предпочтения. Некоторые домашние любимцы могут искренне любить траву и листовую зелень. Встречаются даже кошки, которые любят есть сырые овощи, вроде огурцов. Характеры и вкусы питомцев разнятся, и в некоторых случаях животным действительно может быть просто приятно есть траву.

Можно ли поднимать кошку за шкирку? Ветеринар объяснила, что чувствует животное в этот момент на самом деле

Нужно ли всем кошкам есть траву?

Фото: Getty Images

По мнению ветеринара, включать траву в рацион питомца на постоянной основе не нужно, но практика употребления её в пищу может быть для животного полезной.

“Если дома много комнатных растений и кот любит их есть, то ему можно выращивать траву в качестве альтернативы”, — рассказала ветврач.

Для этой цели можно проращивать семена пшеницы или овса. Обычно именно они продаются в наборах для выращивания органической травы для питомцев в зоомагазинах.

В случае, если поедание травы питомцем выглядит патологическим и постоянно сопровождается рвотой, это может быть признаком желудочно-кишечного заболевания. Такое поведение должно стать поводом для консультации с ветеринаром.

Ранее Telegraf.news писал о том, что иногда владельцы кошек, особенно тех, которые находятся на свободном выгуле, принимают решение помыть своих питомцев. Шерсть животных может выглядеть грязной, а иногда и вовсе кишит блохами. Но многие эксперты призывают избегать этого действия, заверяя, что этим можно только навредить питомцу. Журналистка Telegraf.news спросила у ветеринара Владиславы Шеремет, когда можно помыть кошку, и узнала, почему такой процедуре животное иной раз лучше не подвергать.

Почему нельзя мыть кошек? Ветеринар назвала только 4 исключения