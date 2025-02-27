Почему кошки и собаки дёргаются во сне? Ветеринар объяснила, когда это повод обратиться к врачу

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Опубликовано: 27.02.2025 09:49 , Обновлено: 27.02.2025

Наверняка многим владельцам кошек и собак приходилось наблюдать странное поведение своих питомцев во время сна. В какой-то момент животное вдруг начинает подёргиваться, что вызывает беспокойство у его хозяев. Почему так происходит и не является ли это признаком какого-либо заболевания? Журналистка Telegraf.news спросила об этом ветеринара Владиславу Шеремет.

Сон занимает особое место в жизни домашних любимцев и нередко становится умиляющим зрелищем для их владельцев. Так, например, кошки проводят за этим занятием по 12-16 часов в день, и чем старше они становятся, тем больше спят и меньше бодрствуют. Однако иногда сон домашних животных может показаться тревожным, особенно когда животное вдруг начинает странно подёргиваться. Стоит ли об этом беспокоиться?

[info_b]Владислава Шеремет — ветврач в ветеринарном центре «Друг» в Минске.[/info_b]

Почему кошки и собаки дёргаются во сне?

Фото: Shutterstock

Характерное подёргивание лапами, усами и хвостом, а также подмигивание глазами и мурлыканье во время сна могут заметить многие хозяева. Причём подобное поведение во время сна можно заметить как у кошек, так и у собак. И в то время как у кого-то это лишь вызывает улыбку и предположения о снах питомца, другие хозяева начинают беспокоиться об их здоровье и вбивают симптомы в гугл.

https://www.tiktok.com/@itifall_svet_lion/video/6948771498106686721?q=%D0%BA%D0%BE%D1%82%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D0%BD%D0%B5&t=1740574748478

Как объяснила Владислава Шеремет, такое поведение напрямую связано с фазами сна животного, которых у него несколько. По ее словам, кошка или собака начинают подёргиваться во сне, когда входят в фазу так называемого быстрого сна. В этот момент животное действительно может видеть сновидения.

“На самом деле в этом нет ничего страшного и этому способствует много факторов, включая воспоминания, охотничьи инстинкты, перевозбуждение, страх и многое другое”, - пояснила ветеринар.

Она отметила, что такое поведение во время сна у маленьких котят обычно можно наблюдать чаще, чем у взрослых кошек. Однако поскольку каждый питомец индивидуален, некоторые из них могут быть более склонны к резким движениям во сне.

Когда подёргивание во сне может говорить о болезни?

Фото: Shutterstock

Журналистка Telegraf.news также спросила, когда стоит насторожиться.

” Слишком частые подергивания могут говорить о наличии эпилепсии или других неврологических расстройств. Если хозяев тревожит поведение питомца во сне и наблюдаются судороги , непроизвольное мочеиспускание или любые другие тревожные симптомы, необходимо обратиться за помощью в ветеринарную клинику”, — пояснила специалист.

А почему кошки ложатся спать на обуви?

Среди других особенностей поведения животных можно выделить и их специфический выбор места для отдыха. Так, например, некоторые хозяева кошек могли наблюдать, что их питомцы любят прилечь около пары кроссовок или и вовсе улечься на них сверху. Случается, что кошка может покусывать и вылизывать обувь, и при этом, кажется, животных совсем не смущает исходящий от них запах. Оказывается, у этого явления есть рациональное объяснение. Узнайте, чем обусловлена такая страсть кошек по ссылке ниже.

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Ранее Telegraf.news писал о том, что иногда владельцы кошек, особенно тех, которые находятся на свободном выгуле, принимают решение помыть своих питомцев. Шерсть животных может выглядеть грязной, а иногда и вовсе кишит блохами. Но многие эксперты призывают избегать этого действия, заверяя, что этим можно только навредить питомцу. Журналистка Telegraf.news спросила у ветеринара Владиславы Шеремет, когда можно помыть кошку, и узнала, почему такой процедуре животное иной раз лучше не подвергать.

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