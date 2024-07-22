"Просто все в шоке" - Очевидцы показали "снег" на дорогах Могилевщины в июле

🎥 Видео

Опубликовано: 22.07.2024 13:42 , Обновлено: 22.07.2024

В Telegram появились видео, на которых показали "заснеженные" трассы в Гомельской и Могилевской областях 22 июля. Судя по всему, это "покрывало" из мелкого града или же смесь града с другими осадками.

“Чуть-чуть прошло, дождика, градика - не понятно что. Просто все в шоке, как такое может быть. Сантиметров пять, может, больше “усадило”, - рассказал автор ролика, размещенного в одном из городских каналов Бобруйска в интернете.

“Что это там происходит?” - поинтересовался один из комментаторов поста.

Похожей картиной поделился блогер Мерзкий Кокобай в своем Telegram-канале. Ролик, по информации источника, снят в Гомельской области. “Читатель пишет, что видел снег час назад”, - сообщил блогер.