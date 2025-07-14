В Витебске с салютом закрыли «Славянский базар». Зрители показали «дополнительные эффекты» на концертах

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Опубликовано: 14.07.2025 08:46 , Обновлено: 14.07.2025

В воскресенье, 14 июля, в Витебске прошла церемония закрытия XXXIV Международного фестиваля искусств "Славянский базар", которая завершилась красочным салютом. Гости фестиваля показали, какими "дополнительными эффектами" сопровождались в этом году многие концерты.

Гран-при нынешнего фестиваля завоевала певица из Казахстана Алмагуль Батталиева. Валерия Бернатович, представлявшая Беларусь в этом году, взяла первую премию. Второе и третье места жюри присудило сразу двум исполнителям: армянин Давид Киракосян и итальянец Доменико Барбера разделили второе место, а Эрик Ахметов из России и Рыскельди Старбеков из Кыргызстана - третье, передало госагентство БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА



































Финальным аккордом фестиваля стала церемония закрытия в воскресенье. На сцену в последний день вышли не только представители белорусской эстрады, но и гости из России - Ольга Бузова, Лариса Долина, Александр Панайотов, Таисия Повалий, Олег Газманов и другие. Завершился итоговый концерт глубоко за полночь красочным салютом, кадрами которого белорусы не преминули поделиться в соцсетях.

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Между тем, одна из пользовательниц видеоплатформы TikTok показала, какими “дополнительными эффектами” в этом году сопровождались многие концерты “Славянского базара”. Поскольку фестиваль пришёлся на период июльских гроз, зонты и дождевики оказались обязательным предметом гардероба для зрителей в летнем амфитеатре. В качестве дополнительных спецэффектов при этом выступали разряды молний, которые удалось снять на камеру некоторым зрителям.

Впрочем, судя по комментариям под видео с кадрами “Славянки”, непогода не сильно подпортила впечатление от концертов.

“Я точно это запомню. Было супер мокро и здорово”, - поделилась впечатлениями одна из зрительниц.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в этом году для освещения «Славянского базара в Витебске» аккредитовалось 555 представителей СМИ, заявил первый замминистра информации Андрей Кунцевич. И, судя по официальному списку, среди них есть и журналисты из стран Евросоюза.

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