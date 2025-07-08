Ваенга отменила свой концерт на "Славянском базаре"

🎥 Видео

Опубликовано: 08.07.2025 17:18 , Обновлено: 12.08.2025

Заслуженная артистка Рф Елена Ваенга обратилась к поклонникам с извинениями. По её словам, после отмены июньского выступления в Кремле она до сих пор не восстановилась и не готова вернуться на сцену.

Певица должна была не только провести сольный концерт, но и стать одной из главных участниц открытия “Славянского базара” в Витебске 10 июля.

«Я очень хотела приехать на любимый фестиваль, лечилась, но не успела. Я всегда была честна перед своим зрителем, и петь концерт под фонограмму я не считаю правильным. Именно поэтому мы вместе с организаторами приняли такое непростое решение», — прокомментировала Ваенга.

Стоимость билетов на ее концерт варьировалась от 75 до 105 белорусских рублей. Теперь все, кто приобрёл билеты, должны будут обменять их обратно на деньги.

«Интенсивно лечусь, делаю всё возможное, чтобы до 15 числа вылечить аппарат – так мой голос называем», — заявила Елена Ваенга.

Ваенга показала, что находится в больнице у врача Петра Ашотовича Пирумова, где ей поставили капельницу.