На «Славянский базар» приехали журналисты из стран ЕС. Каких?

Опубликовано: 10.07.2025 15:29 , Обновлено: 10.07.2025

В этом году для освещения «Славянского базара в Витебске» аккредитовалось 555 представителей СМИ, заявил первый замминистра информации Андрей Кунцевич. И, судя по официальному списку, среди них есть и журналисты из стран Евросоюза.

Как сообщили госагентству БелТА в ведомстве, из 89 аккредитованных иностранных журналистов в Витебск приехали представители девяти государств. Среди них — журналисты из трёх стран ЕС: Италии, Болгарии и Эстонии.

Другие шесть государств, по словам Кунцевича, это Азербайджан, Китай, Россия, Турция, Узбекистан и Швейцария.

При этом, как заявил чиновник, они аккредитовали и «новые медиа». По его словам, одобрили более 50 заявок от блогеров. «Самому младшему блогеру, аккредитованному для работы на „Славянском базаре“, 9 лет», — заявил замминистра.

Тем временем для всех аккредитованных журналистов в этом году поменяли правила работы. Как рассказал директор фестиваля Глеб Лапицкий, встречи со звёздами перенесли из пресс-центра в онлайн-формат и на некую «секретную площадку». По его словам, это сделано, чтобы артисты чувствовали себя «более раскрепощённо».

Кроме того, директор фестиваля заявил, что «журналиста кормят ноги», и пообещал, что в этом году в пресс-центре будет чем перекусить.

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