В Смолевичах ёлку обвинили в «нарушении ПДД». Местные не согласились – «Всегда так ставят»

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Опубликовано: 17.12.2025 13:24 , Обновлено: 17.12.2025

Выбор места для главной ёлки в Смолевичах, что в Минской области, вызвал недоумение у приезжих. Новогоднюю красавицу, возвышающуюся на главной площадки города, обвинили в "нарушении Правил дорожного движения". Однако местные жители не согласились и даже не сразу поняли, в чём претензия - её «всегда так ставят», утверждают они.

Кадрами “ёлки вне закона” поделился один из пользователей TikTok. Видимо, авторы ролика были в Смолевичах проездом, поскольку картина главной ёлки города вызвала у них лёгкое недоумение. Как и во многих городах и посёлках, главный символ наступающего праздника местная администрация решила разместить на главной площади, с одним лишь нюансом - место ёлке нашлось только на проезжей части.

В результате не заметить новогоднее дерево тем, кто оказался в городе проездом, невозможно - оно стоит аккурат посреди дороги, перекрывая по одной полосе движения в обе стороны. Ёлку обнесли железным заборчиком и установили на нём дорожные указатели объезда и ограничения максимальной скорости.

Но судя по реакции авторов ролика, это никак не спасает водителя от эффекта неожиданности - несмотря на предновогодний период, находясь за рулём, это вы точно не ожидаете увидеть перед собой на дороге. Упряжку Деда Мороза, оленя Рудольфа - может быть, но точно не высоченную новогоднюю ель.

Впрочем, для местных жителей, судя по комментариям, такая картина - дело привычное, поэтому удивление авторов ролика они не то что не разделили, а попросту не поняли.

“Для тех, кто приехал в Смолевичи на гужевой повозке, объясняю. Испокон веков ёлку ставили по середине площади и никто не ржал и не возмущался”, - с нескрываемой обидой заметил один из комментаторов.

“Как я помню, в этом месте ёлку на Новый год здесь ставили ещё во времена СССР. И кстати, это центральная площадь и там проводятся не только новогодние гуляния, но и все праздничные мероприятия этого города”, - написал другой.

Впрочем, почему ёлку непременно нужно было ставить на проезжей, а не на пешеходной части центральной площади или хотя бы на парковке, никто из комментаторов не уточнил.

Кстати, Смолевичи - далеко не единственный город Беларуси, в котором новогодняя ёлка вмешивается в дорожное движение. Правда, обычно на время праздничных гуляний эти места полностью перекрывают для движения, пуская транспорт в объезд, или корректируют транспортные потоки. Так, к примеру, поступают в Гомеле, где на центральной площади Ленина направление движения транспорта в этом году ГАИ изменила на полтора месяца для удобства праздничных гуляний.

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Кстати, марафон праздничных новогодних и рождественских мероприятий уже стартовал во многих белорусских городах. Традиционно все массовые гулянья стартуют с торжественной церемонии зажжения огней на новогодней ёлки. Такие мероприятия в минувшие выходные устроили как областные центры, так и крупные города. Вот как это выглядело.

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