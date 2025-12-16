На конях, тракторах и байках. Белорусы показали, как Деды Морозы зажигали ёлки в райцентрах

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Опубликовано: 16.12.2025 11:56 , Обновлено: 16.12.2025

Во многих белорусских городах запустили марафон праздничных новогодних и рождественских мероприятий. Традиционно все массовые гулянья стартуют с торжественной церемонии зажжения огней на новогодней ёлки. Такие мероприятия устроили не только областные центры и крупные города - администрации небольших белорусских городков и посёлков также устроили нечто подобное, причём некоторые креативом и размахом вполне могли составить конкуренцию областным центрам.

Во многих городах зажжению новогодней ёлки предшествовал праздничный парад, причём в некоторых случаях местные жители словили дежавю с “Дажынкамi” из-за присутствия в колоннах сельхозтехники - тракторов и грузовиков, которые использовались в качестве мобильной платформы для участников парада.

В некоторых городках обошлись пешими парадами, в которых компанию Дедам Морозам со Снегурками составляли прочие сказочные персонажи.

В Марьино Горке темп участникам такого новогоднего шествия задавал военный оркестр.

А в Берёзе Деда Мороза на зажжение главной ёлки города привезли в мотоциклетной коляске с сопровождении мотоколонны.

Сразу несколько городов соригинальничали и усадили своих зимних волшебников, которым предстояло зажечь огни на новогодней ели, верхом на настоящих коней. Несмотря на большое скопление народу, животные отыграли свои роли не хуже людей.

Какие шоу устроили ради зажжения главных ёлок в областных центрах и столице, смотрите в предыдущей подборке Telegraf.news по ссылке ниже.

В облцентрах Беларуси массово зажгли ёлки. Где устроили целый карнавал?