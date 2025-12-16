В облцентрах Беларуси массово зажгли ёлки. Где устроили целый карнавал?

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Опубликовано: 16.12.2025 09:55 , Обновлено: 16.12.2025

Практически все областные центры Беларуси официально дали старт новогодне-рождественским гуляньям. Традиционно они стартуют с торжественной церемонии зажжения главной ёлки города. Везде это было ярко, шумно и весело, но один из облцентров отличился в этом году особым размахом. Там организовали настоящий карнавал с массовым шествием Дедов Морозом и Снегурок и праздничным шоу.

Первыми главные городские ёлки зажгли Гродно и Гомель - там праздничную атмосферу официально “включили” ещё в выходные.

В Гомеле устроили традиционное шествие Дедов Морозов и Снегурочек, компанию которым составили разные сказочные персонажи. Шествие завершилось хороводом вокруг ёлки на главной площади города. Там заработала местная резиденция Деда Мороза. С главным зимним волшебником дети там смогут встретиться по пятницам, субботам и воскресеньям - с 18:00 до 21:00.

В Гродно перед зажжением главной ёлки городские власти устроили концерт на главной площадь с чествованием талантливой молодёжи, а затем все собравшиеся стали участниками масштабного флешмоба: перед кульминацией праздника они организованно зажгли сотни бенгальских огней, которые бесплатно раздавали волонтеры.

Вечером в понедельник, 15 декабря, ёлочную эстафету приняли Минск, Могилёв и Витебск . Последний отличился особой масштабностью шоу. Там пришлось перекрывать одну из главных улиц города: по ней прошлась колонна из 600 Дедов Морозов и Снегурочек. На конях, санях и своих двоих, в окружении сказочных персонажей в ярких костюмах - шествие, действительно, походило на настоящий праздничный карнавал, который завершился, как и в других городах, торжественным зажжением огней на главной городской ёлке.

Кстати, именно главные ёлки Витебская и Могилёва претендуют на звание самых высоких новогодних красавиц этого года в Беларуси - их высота достигает 34 метров .

Как ив Витебске, могилёвская ель - выше типичной девятиэтажки, но в отличие от витебской, которую собирали из живых ёлок, в Могилёве главная новогодняя красавица - искусственная. Её украсили более 1000 лампочек, которые также торжественно зажгли накануне вечером.

Высота главной столичной ёлки в этом году оказалась чуть скромнее - всего 30 метров. Но на красочность шоу торжественного зажжения огней в Минске это точно никак не повлияло. На главной городской площади также появились декоративные арки, символизирующие 12 месяцев года, которые в праздничные дни точно станут местом притяжения для любителей тематических фотосессий.

Кстати, с 15 декабря праздничную иллюминацию включили по всему Минску, так что для того, чтобы зарядиться новогодним настроением вовсе не обязательно ехать в самый центр города. Вот, к примеру, какую красоту оформили в районе Новой Боровой.

Единственным областным центром, который решил оттянуть праздничное настроение, в этом году стал Брест . Там главную ёлку пообещали зажечь в эту субботу, 20 декабря. Так что тем, кому не хватило праздника в своём городе, могут смело заказывать билеты в этот город над Бугом на выходные.