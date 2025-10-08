Импортные или белорусские? В Минсельхозпроде рассказали, какие яблоки будут в магазинах зимой

Опубликовано: 08.10.2025 18:10 , Обновлено: 08.10.2025

Минск, 08.09.2025. Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов пообещал, что в Беларуси в зимний сезон с 2025 на 2026 на прилавках магазинов будут в массе своей белорусские яблоки.

“Из-за заморозков в мае мы недополучим тот урожай, который планировали. Но 27 тыс. тонн яблок лежких сортов требуются по госзаказу, а у нас в этом году имеется 40 тыс. тонн”, - рассказал министр.

[inf]Для сравнения на сезон 2024/25 в стабфонды планировалось загрузить 23,4 тысячи тонн яблок.[/inf]

По его словам, при этом белорусскими яблоками закрывается “тот объем, который необходим для госзаказа”. Однако чиновник уточнил, что этим в его ведомстве не собираются ограничиваться.

“Условно, у нас более 50% яблок лежких сортов производится в Брестской области, конечно же, оттуда их будут поставлять в другие регионы. Могут завозить и небольшой объем импорта, который также будет присутствовать на наших прилавках”, - признался Юрий Горлов.

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Кстати, на данный момент в торговых сетях Беларуси в ассортименте в основном именно белорусские яблоки. Их продают в зависимости от сорта от 3,30 рубля до 5,40 рубля. Импортные же можно найти по цене порядка 6-8 рублей за килограмм.

Ранее Telegraf.news писал, что яблок в этом году, по словам Горлова, будет “объективно меньше”, чем в прошлом. По расчётам министерства, будет собрано около 80 тыс. тонн.

Для сравнения, председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик в августе заявлял, что в одной только Брестской области в прошлом году было собрано прядка 120 тыс. тонн. Урожай этого года глава ведомства ориентировочно оценил не более чем в 37-40 тыс. тонн.

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