В Польше решили находить и штрафовать владельцев по неубранным кучкам собак. Когда в Беларуси?

Опубликовано: 01.02.2024 12:07 , Обновлено: 01.02.2024

В Польше решили пойти по стопам Италии и других европейских стран, где уже некоторое время требует сдачи анализов на ДНК от каждой домашней собаки. Естественно, если владелец уклоняется от уборки экскрементов во время прогулки, ему, например, в Италии может грозить штраф в размере 1048 евро.

После анализа фекалий найти владельца зарегистрированной собаки достаточно легко. Проект также действует во Франции, Испании, Великобритании и Израиле. Теперь пришло время Польши.

Белорусских владельцев собак предупредили о штрафе в 370 рублей. Кого ждёт на 1110?

А что в Беларуси?

В нашей стране действует стать 16.30 КоАП РБ “Нарушение правил содержания животных”, в которой говорится, что за такие действия положен штраф от одной (40 руб) до пятнадцати базовых величин (600 руб).

А то же нарушение, “повлекшее причинение вреда здоровью людей или имуществу”, влечет наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин, или общественные работы, или даже административный арест.

Однако на данный момент, белорусов не обязывают сдавать анализы своих собак на ДНК. А значит найти владельца по какашкам подопечных не получится.

В то же время, в Беларуси чиновники и депутаты обсуждают введение обязательного чипирования домашних собак. [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3941&p0=2023076001” rel=“noopener” target=“_blank”] Законопроект [/link] уже находится в парламенте, но пока не принят.

Но это не поможет навести чистоту на улицах, зато позволит местным властям собирать больше налогов с владельцев.

Напомним, что владельцы котов и собак в Беларуси обязаны регистрировать своих питомцев в местной коммунальной службе. Это и так все знают. Однако есть ещё одно важное требование, которое, кажется, мало кто соблюдает. По ссылке ниже читайте, в чем нюанс, но помните, что с 1 января 2034 года базовая величина выросла до 40 руб.

Штраф до 1110 рублей. В ЖКХ напомнили владельцам котов и собак об обязанности, которую мало кто соблюдает