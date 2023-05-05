Штраф до 1110 рублей. В ЖКХ напомнили владельцам котов и собак об обязанности, которую мало кто соблюдает

Опубликовано: 05.05.2023 11:09 , Обновлено: 16.05.2023

В службе ЖКХ Минска напомнили, что владельцы котов и собак в Беларуси обязаны регистрировать своих питомцев в местной коммунальной службе. Это и так все знают. Однако есть ещё одно важное требование, которое, кажется, мало кто соблюдает.

Дело в том, что, согласно законодательству, белорусы обязаны уведомить КУП ЖЭУ и ветстанцию, если домашний кот или собака умерли, пропали . Также владельцы должны сообщить в те же органы, если питомец переехал в новое место жительства.

[info_b]Важно. Регистрация производится в местной жилищно-эксплуатационной службе, или в жилищно-строительный кооперативе, товариществе собственников. [/info_b]

Кстати, регистрация собаки или кота по месту жительства в Беларуси должна пройти в течение трех дней с момента появления у вас питомца. Только котят и щенков можно “прописать”, когда им исполнится 3 месяца, но не позднее 3,5 месяцев.

При регистрации собак, кошек их владельцам будет выдано регистрационное удостоверение и жетон, который “должен быть постоянно прикреплен к ошейнику животного”. При этом в одной квартире может быть зарегистрировано и проживать не более двух питомцев.

Для других домашних животных официальная “прописка” не требуется.

Какие наказания предусмотрены за нарушение?

Согласно статье 16.30 КоАП, нарушение правил содержания животных (в том числе и касательно регистрации) влечет наложение штрафа в размере от одной (37 руб) до пятнадцати базовых величин (555 рублей).

Но если такое нарушени повлекло вред здоровью людей или имуществу, то штраф будет от десяти (370 рублей) до тридцати базовых величин (1110 рублей), или могут назначить общественные работы и даже административный арест.