В Польше придумали, как согреть людей на остановках в морозы -10°С. Белорусам взять на вооружение?

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Опубликовано: 12.01.2026 09:11 , Обновлено: 12.01.2026

В соседней Польше, которую также затронула нынешняя волна январских морозов, придумали, как обогреть людей на остановках общественного транспорта в таких суровых погодных условиях. Для того, чтобы сделать ожидание на морозе более комфортным, власти некоторых польских городов не стали выдумывать никаких высокотехнологических новаций, а, наоборот, обратились к опыту недалёкого прошлого.

Большинство автобусных остановок в нынешних погодных условиях едва ли станут надёжной защитой - если от дождя и снега пластиковые или металлические навесы ещё укроют, то от десятиградусных морозов они не спасут ничуть. Единственным способом ничего не отморозить себе в ожидании автобуса или троллейбуса - это не стоять на месте, а в идеале - укрыться в ближайшем магазинчике и вернуться за минутку до прихода нужного маршрута. Но с учётом непростой обстановки на дорогах из-за снегопадов и, как следствие, регулярных опозданий общественного транспорта, эта стратегия не кажется такой уж надёжной.

Между тем, в некоторых польских городах на помощь к решению проблемы решили привлечь опыт прошлых лет. К примеру, в польском Радлине Силезского воеводства на прошлой неделе на некоторых остановках установили металлические жаровни, которые наполнили тлеющим коксом.

Такие печи, которые работали на коксе или или древесном угле, активно использовали в ранние советские времена в крупных промышленных центрах. Тогда личный транспорт был роскошью и тысячам рабочих ежедневно приходилось добираться до работы общественным транспортом (а ходил он не в пример реже нынешнего).

Несмотря на то, что для кого-то такие жаровни на остановках могут показаться пережитком прошлого, сами местные жители, судя по видео в TikTok, такой возможности согреться на морозе только рады.

Кстати, если вам не удалось избежать обморожения (а даже его лёгкая степень может иметь потенциально опасные для здоровья последствия), следует прислушаться к рекомендациям Министерства здравоохранения вместо того, чтобы отогреваться “народными” методами. Зачастую они могут только ещё больше навредить.

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