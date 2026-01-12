В минском приюте для животных в морозы на улице остались более 100 собак. Чем помочь?

Опубликовано: 12.01.2026 10:26 , Обновлено: 12.01.2026

Более сотни собак остаются в эти морозные дни в неотапливаемых вольерах на территории коммунального предприятия “Фауна города”, которое занимается в Минске отловом бродячих животных. Узнали, как и чем могут помочь бездомным животным неравнодушные в январские морозы.

Большинство собак, которых привозят в приют на Гурского, оказываются в будках на улице и неотапливаемых вольерах. Сотрудники приюта к зиме утеплили их всеми доступными средствами, но материалов всегда не хватает. Пледы и одеяла, которыми утепляют вольеры, приходят в негодность, их приходится постоянно менять.

Поэтому волонтёры призывают неравнодушных людей помочь хотя бы этим - принести старые, ненужные одеяла, чтобы согреть околевающих от холода животных. Ситуацию в приюте сами волонтёры называютнастоящим “армагеддоном”.

В самом же приюте отмечают, что самой эффективной помощью бездомным животным в такие морозы будет взять одного из обитателей переполненных клеток к себе на постой, подарив ему новый дом.

“В наших неотапливаемых вольерах сейчас находится больше 100 собак. Мы утепляем будки, но никакое утепление не заменит животным настоящего ДОМА, теплой лежанки и заботливых рук человека. Они мечтают не просто о крыше над головой, а о верном друге на всю жизнь”, - подчеркивают сотрудники “Фауны города”.

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Как отметили волонтёры, спасая одну собаку, забирая её из приюта, вы спасаете сразу две жизни - того пса, которого забираете, и того, для которого освобождается место в приюте.

[inf]Контакты для связи для желающих оказать помощь приюту или присмотреть себе нового друга:

Мобильный телефон: (29) 143 42 42.

Приют по адресу улица Гурского, 42 открыт ежедневно с 9:00 до 19:00 (обед с 13:00 до 14:00).[/inf]

Кстати, на предприятии “Фауна города” на базе ЖКХ также действует гостинице для животных. Она была создана для того, чтобы, уезжая в отпуск, ваша кошка или собака была накормлена, напоена и оставалась под присмотром.

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