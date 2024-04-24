Сколько стоит "детский сад" для собак и кошек в Минске? В ЖКХ назвали тарифы

Опубликовано: 24.04.2024 16:21 , Обновлено: 24.04.2024

В Минском городском жилищном хозяйстве рассказали о ценах в столичной гостинице для животных. Она была создана для того, чтобы, уезжая в отпуск, ваша кошка или собака была накормлена, напоена и под присмотром. По информации ЖКХ, для животных даже создали VIP-номера.

В госпредприятии “Фауна города” на базе ЖКХ рассказали, что гостиница рассчитана на содержание 72 животных одновременно. В это число входят 36 мест для котов и столько же для собак. Кроме того, есть четыре «люкса».

“В будни у нас находятся от 15 до 30 животных, в праздничные дни их становится больше 30. Рядом с животными всегда ветеринарный врач, который несомненно найдет подход к вашему любимцу”, — отметила директор предприятия Тамара Цариковская.

Цены на проживание животных (за сутки):

один кот или кошка — 20,24 рублей;

одна собака мелкой породы — 22,65 рубля;

одна собака средней породы — 25,89 рублей;

одна собака крупной породы — 29,23 рублей;

один кот или кошка, собака любой породы (VIP-номер) — 34,04 рубля.

Кроме того, на сайте сказано, что в перечне услуг есть не только суточное содержание животных, но и дневное (так называемый детский сад). Цены, естественно, ниже:

один кот или кошка — 10,12 рублей;

одна собака мелкой породы — 11,33 рубля;

одна собака средней породы — 12,95 рублей;

одна собака крупной породы — 14,62 рублей;

один кот или кошка, собака любой породы (VIP-номер) — 17,02 рубля.

[info_b]Гостиница для животных на базе ГП «Фауна города» работает с 2016 года. За это время услугами воспользовались хозяева более 4 тысяч кошек и собак.[/info_b]

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