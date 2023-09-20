В минском аэропорту «прописался» россиянин. Почему, вот уже более двух месяцев там живет?

Опубликовано: 20.09.2023 17:11 , Обновлено: 20.09.2023

В редакцию onliner написал читатель. Он рассказал, что в зале минского аэропорта есть мужчина, который сидит в одном месте и вот уже более двух месяцев никуда не улетает. Журналисты отправились с ним познакомиться и узнать, почему он буквально «прописался» в аэропорту.

Почему не улетел, куда хотел?

Мужчину нашли в зале ожидания. С ним пару пакетов, чемодан и сумка — это все его вещи. На вид ему около 50 лет. Необычный пассажир охотно рассказал свою историю. По его словам, он прилетел из Шереметьево, Минск планировался как промежуточная точка маршрута. Однако на рейс мужчину не пустили из-за перевеса багажа. Так он и задержался в аэропорту: денег на новый билет не было.

В Минске мужчина не первый раз — знает, что из здания аэропорта идти некуда. Поэтому решил остаться здесь и ждать, пока ему придут деньги на карточку. На них планирует купить билет до Турции. А пока из «развлечений» — ролики на большом экране, есть возможность сходить в небольшую часовню прямо в аэропорту.

Фото: onliner.by

А что с паспортом?

По словам тех, кто общался с мужчиной, у него есть российский паспорт. В разговоре с журналистом он рассказал, что жил в Москве, но подтвердить, что у него есть российский паспорт, отказался.

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Также с его слов, у него инвалидность. Возможно, это связано с ментальными особенностями: у мужчины периодически случаются эпизоды произвольного движения руками и в разговоре он часто упоминает какие-то странные события.

По словам мужчины, в аэропорту его не обижают: пассажиры могут подойти, предложить воду, купить что-то из еды.

Что говорят в аэропорту?

Для комментария по поводу необычного пассажира журналисты обратились в пресс-службу Национального аэропорта Минск. Там подтвердили, что около двух месяцев в аэропорту находится гражданин РФ. “По словам мужчины, он не улетел из минского аэропорта из-за перевеса багажа. Денежных средств на оплату сверх нормы не хватало, поэтому он принял решение ждать перевода денежных средств из России в аэропорту”.

Все это время мужчине помогали с питанием работница церковной лавки и неравнодушные сотрудники аэропорта, желающие поддержать человека в сложной ситуации.

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