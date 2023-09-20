Стали находить странные вещи рядом со своими квартирой и машиной? Эксперты рассказали, что это значит

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Опубликовано: 20.09.2023 11:21 , Обновлено: 20.09.2023

Иногда мы можем обнаружить странные вещи рядом с нашим жильем или автомобилем, и в таких случаях важно знать, что это и как поступить. Например, если вы заметили зубочистку, странную записку, порошок или какие-нибудь необычные следы и символы, не стоит их игнорировать.

Дело в том, что так воры могут помечать свою территорию, проверяя, нет ли кого-нибудь дома. Они активны постоянно, независимо от времени года, однако часто кражи происходят во время праздников и отпусков.

Прежде чем сделать свой выбор, воры несколько дней наблюдают, а тем временем с помощью различных приемов отмечают места, куда хотят проникнуть.

Это может быть порошок, посыпанный на коврик, записки, прикрепленные к двери (а также к стеклу авто), или зубочистки, застрявшие в замке. Если вы заметили такие вещи у себя или соседей, то эксперты советуют как можно быстрее от них избавиться.

Фото: Genialne.pl

Но это не единственный знак, который оставляют воры. Также злоумышленники могут нацарапать небольшой кружок на дверях или на стене возле них. И если его вовремя не убрать, на ней может появиться крест — это знак того, что дома никого нет. Такие символы тоже нужно оттереть как только вы их заметите.

Оставляете ключ в замке входной двери на ночь? Вот почему грабители скажут вам «спасибо»

Как защитить дом от воров?

Защитить себя от ограбления можно быстро и легко. Например, попросить соседей или близких людей время от времени заходить в квартиру, пока вас нет дома.

Также можно создать иллюзию, что кто-то постоянно находится в доме или отлучается ненадолго — поставить небольшой светильник с энергосберегающей лампочкой или ночник, который будет гореть в любое время, когда вас нет дома. При этом стоит выбрать такую лампу, которую можно включать и выключать с помощью приложения на телефоне.

Ранее Телеграф писал, что если вы планируете надолго уехать из дома — в отпуск или командировку — обязательно положите монету в морозильную камеру. И нет, это не суеверие. Лайфхак поможет вам избежать серьезных последствий по возвращению.

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