Стали находить странные вещи рядом со своими квартирой и машиной? Эксперты рассказали, что это значит
Иногда мы можем обнаружить странные вещи рядом с нашим жильем или автомобилем, и в таких случаях важно знать, что это и как поступить. Например, если вы заметили зубочистку, странную записку, порошок или какие-нибудь необычные следы и символы, не стоит их игнорировать.
Дело в том, что так воры могут помечать свою территорию, проверяя, нет ли кого-нибудь дома. Они активны постоянно, независимо от времени года, однако часто кражи происходят во время праздников и отпусков.
Прежде чем сделать свой выбор, воры несколько дней наблюдают, а тем временем с помощью различных приемов отмечают места, куда хотят проникнуть.
Это может быть порошок, посыпанный на коврик, записки, прикрепленные к двери (а также к стеклу авто), или зубочистки, застрявшие в замке. Если вы заметили такие вещи у себя или соседей, то эксперты советуют как можно быстрее от них избавиться.
Но это не единственный знак, который оставляют воры. Также злоумышленники могут нацарапать небольшой кружок на дверях или на стене возле них. И если его вовремя не убрать, на ней может появиться крест — это знак того, что дома никого нет. Такие символы тоже нужно оттереть как только вы их заметите.
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Как защитить дом от воров?
Защитить себя от ограбления можно быстро и легко. Например, попросить соседей или близких людей время от времени заходить в квартиру, пока вас нет дома.
Также можно создать иллюзию, что кто-то постоянно находится в доме или отлучается ненадолго — поставить небольшой светильник с энергосберегающей лампочкой или ночник, который будет гореть в любое время, когда вас нет дома. При этом стоит выбрать такую лампу, которую можно включать и выключать с помощью приложения на телефоне.
Ранее Телеграф писал, что если вы планируете надолго уехать из дома — в отпуск или командировку — обязательно положите монету в морозильную камеру. И нет, это не суеверие. Лайфхак поможет вам избежать серьезных последствий по возвращению.