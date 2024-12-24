"Аж голова закружилась" - В Минске заметили огромную очередь за "халявой"

🎥 Видео

Опубликовано: 24.12.2024 21:48 , Обновлено: 24.12.2024

В Минске возле торгового центра (ТЦ) Palazzo заметили огромную очередь: люди стояли за "халявой". Ею оказались бесплатные живые елки. Видео с очередями опубликовали в TikTok.

“Людей очень много, мы вряд ли будем стоять. Не знаю, сколько здесь часов надо стоять за этими елками”, - поделилась автор одного ролика.

“Стыд и недоумение от этого зрелища”, - высказал свое мнение один комментатор.

“За сегодня увидела очередь за елками, очередь на карусель возле библиотеки и очередь за квасом. Ох и любят же наши люди очереди”, - отметила другая пользовательница TikTok.

“Аж голова закружилась”, - поделилась ощущением от увиденного третья.

Самый популярный вопрос у комментаторов - “Откуда у людей столько свободного времени?”. “Это насколько люди хотят халявы, что готовы часами стоять на холоде ради 30 рублей. За это время можно 300 рублей заработать и здоровье оставить при себе!” - считает юзер TikTok.

“Стоять в очереди - это в ДНК белоруса”, - заметил еще один комментатор.

Ранее Telegraf.news писал, что в TikTok опубликовали ролик, в котором показали “нереально огромную” очередь вечером 3 декабря в центре Минска. Как оказалось, люди стояли не за товаром и не за валютой. И не за елками.

«Нереально огромная» — В центре Минска заметили очередь из десятков человек. За чем стояли несколько часов?