В Минске заметили дом с двумя разными адресами. В администрации объяснили, почему это не ошибка

Опубликовано: 06.11.2024 13:41 , Обновлено: 06.11.2024

В редакцию одной из белорусских газет обратились жители столицы, которых заинтересовала необычная ситуация с адресными табличками (аншлагами) на улице Мстиславца в Первомайском районе. Дело в том, что объект один, название улицы — тоже, а вот номера разные. Как такое может быть?

В администрации Первомайского района Минска объяснили, что здания №13 и №17 являются отдельными капитальными строениями. Первое — это гараж-стоянка со встроенно-пристроенными помещениями, а второе — многоквартирный дом, передало издание “Минск-Новости”.

“Капитальное строение, возведённое при застройке квартала, представляет собой комплекс зданий (три объекта), каждому из которых присвоен отдельный адрес. Для удобства навигации пешеходов на комплексе размещены аншлаги двух многоквартирных жилых домов”, — отметила заместитель начальника отдела городского хозяйства администрации Первомайского района Алевтина Галенко.

Ранее Telegraf.news писал, что в одном из лифтов в жилом доме Могилёва заметили необычное оформление. Мало того, что он чистый и аккуратный, так ещё на стенах размещены карта мира, таблица Менделеева и настенный календарь.

«Надо законом обязать все…» — В Могилеве заметили необычный лифт. Чем вызвал восторг у тысяч зрителей?

Кроме того, мы рассказывали, что местные власти немецкого города Франкфурт-на-Майне установили на одной из улиц протяжённостью чуть более километра 566 дорожных знаков, превратив её в велосипедную дорожку. При этом на Грюнебургвег сохранили одностороннее движение и парковочные места для машин. Правда, в определённые часы и по особым правилам.

В Германии на улице длиной 1100 метров установили более 500 дорожных знаков. Это как?