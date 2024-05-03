В Германии на улице длиной 1100 метров установили более 500 дорожных знаков. Это как?

📷 Фото

Опубликовано: 03.05.2024 18:22 , Обновлено: 03.05.2024

Местные власти немецкого города Франкфурт-на-Майне установили на одной из улиц протяжённостью чуть более километра 566 дорожных знаков, превратив её в велосипедную дорожку. При этом на Грюнебургвег сохранили одностороннее движение и парковочные места для машин. Правда, в определённые часы и по особым правилам.

Всё это ожидаемо привело к хаосу на дороге, которая выделятся таким редким изобилием дорожных знаков. На 1100 метрах улицы разместили 566 знаков — по одному на каждые два метра. Немецкое издание Bild сообщило, что столь необычная идея принадлежит правящей партии “зелёных”.

[info_b]Партия “зелёных” — это официально организованная политическая партия, основанная на принципах зелёной политики, таких как экология и социальная справедливость.[/info_b]

Среди 566 дорожных указателей есть такие, как:

улица с односторонним движением для автомобилистов;

велосипедистам разрешено движение в обоих направлениях;

парковка для велосипедистов;

место для парковки электроскутера;

когда и где автомобилисту разрешено останавливаться;

когда фургону разрешено доставлять товары в магазин.

Поскольку 566 знаков создают путаницу, сотрудники дорожной службы вынуждены каждый день стоять на велосипедной улице и регулировать движение. И это ещё не всё. По информации СМИ, немецкие власти и сторонники “зелёных” летом этого года запланировали преобразовать оставшиеся 200 метров улицы в велосипедную дорогу, а это значит, что на Грюнебургвег появится ещё 100 новых знаков.

Ранее Telegraf.news писал, что Европарламент принял закон, направленный на сокращение количества пластика. В список попали одноразовые стаканчики, пакеты для кетчупа, пластиковая упаковка для фруктов и овощей, маленькие бутылочки для шампуня и другие косметические средства. В ЕС надеются, что принятое решение позволит сократить постоянно растущее количество мусора.

Европарламент одобрил запрет на пластиковые бутылки для шампуней и одноразовую посуду в кафе