"Надо законом обязать все..." - В Могилеве заметили необычный лифт. Чем вызвал восторг у тысяч зрителей?

🎥 Видео

Опубликовано: 11.02.2024 10:19 , Обновлено: 11.02.2024

В одном из лифтов в жилом доме Могилёва заметили необычное оформление. Мало того, что он чистый и аккуратный, так ещё на стенах размещены карта мира, таблица Менделеева и настенный календарь.

“Вот это лифт”, - заявил автор на видео. Его ролик на ТикТоке оценили и другие белорусы и не только. Подавляющее большинство зрителей очень положительно отнеслись к идее оформлять кабины лифтов познавательными материалами. Ролик посмотрели 65 тыс зрителей и поставили более 4,5 тыс лайков.

“В доме живет директор школы”, - предположил комментатор.

“Надо законом обязать все лифты такими чтобы были”, - прокомментировал один из восхищённых зрителей.

“Таблицы умножения для комплекта не хватает))”, - предложила подписчица как ещё разнообразить стены лифта.

Были и те, кто пожаловался, что в своем доме такое устроить не могут: “Просто, люди живут. Я к новому году подъезд украсила, через час все пусто. В доме 5 этажей и все свои, вот и делайте вывод”.