В Минске пообещали соорудить 14 лыжных трасс "во всех районах" города. Как скоро?

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Опубликовано: 05.12.2024 09:33 , Обновлено: 05.12.2024

Директор Минского городского учебно-методического центра физического воспитания населения Ирина Ольховская пообещала, что в этом году в столице оборудуют 14 лыжных трасс. По её словам, это произойдёт вне зависимости от того, выпадет в Беларуси снег или нет.

Дело в том, что лыжни решили соорудить из искусственного снега. Обещанные 14 штук, заверила Ольховская, будут располагаться “во всех районах Минска”. Правда, зимние забавы от погоды всё-таки зависят: для того, чтобы оборудовать те же катки, например, нужен мороз и “хотя бы немного снега”, отметила специалист.

Помимо 14 лыжных трасс, в этом году в Минске запланировали обустроить:

28 ледовых катков,

33 хоккейные коробки,

2 склона для катаний на горных лыжах и сноуборде,

39 горок для тюбингов и саней.

Кроме того, по словам директора Минского городского учебно-методического центра физического воспитания, в белорусской столице будут работать “не менее 97 пунктов проката лыжного инвентаря и коньков”, передало информагентство “БелТА”.

Где появятся лыжные трассы?

Заводской район — парк имени 900-летия Минска. Ленинский район — Лошицкий усадебно-парковый комплекс и зона отдыха “Сад Гошкевича”. Московский район — яблоневый сад вдоль улицы Рафиева и в парке имени Павлова. Октябрьский район — парк “Курасовщина”. Партизанский район — микрорайон “Дражня”. Фрунзенский район — лесопарковая зона “Медвежино”. Советский район — парк Дружбы народов, а также микрорайон “Зелёный Луг”. Первомайский район — лесной массив микрорайона “Зелёный Луг” (2 лыжни) и Севастопольский парк. Микрорайон “Веснянка” — комплекс футбольных полей на территории ФК “Минск”.

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