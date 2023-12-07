В Минске на Свислочи заметили странный жидкий лёд. Когда ждать "снежуру" и "зажор"?

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Опубликовано: 07.12.2023 20:45 , Обновлено: 07.12.2023

В Минске на реке Свислочь в районе Дроздов очевидцы 7 декабря сняли необычное явление. На воде образовалась шуга (ее ещё называют шорош и даже сало) - то ли полуснег, то ли полулед.

На воде шуга может появиться, когда та вдруг оказывается в условиях, которые обеспечивают резкую смену фазового состояния с жидкой фазы на твёрдую при определённой температуре.

Учёные говорят, что водная шуга обычно появляется в реках и водоемах при температурах воздуха, близких к замерзанию воды (0 °C), и состоит изо льда.

[link href=“https://www.instagram.com/reel/C0jklTkoS1H/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=” background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;” target=“_blank” rel=“noopener”] Посмотреть эту публикацию в Instagram [/link][link href=“https://www.instagram.com/reel/C0jklTkoS1H/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=” color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от КОКОБАЙ?? (@koko_by) [/link]

Кстати, когда шуги накапливается на воде очень много, то вся поверхность реки может просто быть забитой такими образованиями, что приводит к так называемому “зажору”. А если при этом выпадает снег и перемешивается с шугой, образуется липкий и вязкий лёд ― “снежура”.

Синоптики уже пообещали на 8 декабря в Минске снег. А значит вероятность появления той самой снежуры и зажоров выросла.

Ранее Телеграф писал, что в Литве на реке Нявежис, которая является притоком Немана, заметили странное природное явление — “ледяные блины”.

В Литве на притоке Немана заметили «ледяные блины»