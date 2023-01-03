В Литве на притоке Немана заметили "ледяные блины"

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Опубликовано: 03.01.2023 12:53 , Обновлено: 03.01.2023

В Литве на реке Нявежис, которая является притоком Немана, заметили странное природное явление - "ледяные блины".

Фотограф Вайшуниене сделала снимки впечатляющего вида на реку Нявежис на плотине Сконгалис в декабре. «Зимние шутки - это блины в реке. Я просто должен был увидеть своими глазами, хотя читал о них раньше», - рассказала женщина газете Delfi.

Литовская гидрометеорологическая служба объяснила, как происходит такое явление: «Такие диски образуются, когда кусок льда, снега или другого объекта попадает в относительно тихий участок реки, где течение медленно вращается по кругу. Эти течения постепенно полируют лед, он становится более круглым, пока кусок льда постепенно не достигнет красивой и округлой формы”.