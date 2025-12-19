В Минске целую улицу накрыло «антропогенным» снегом

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Опубликовано: 19.12.2025 16:17 , Обновлено: 19.12.2025

Если вы очень сильно соскучились по снегу и "настоящим" зимним пейзажам, для этого вовсе не обязательно брать билеты на северный полюс. Достаточно знать "секретные" локации коллоидально-неустойчивой слоистой облачности. Именно этот природный процесс в пятницу, 19 декабря, внезапно засыпал снежной крупой отдельные точки Минска.

Пока большая часть Минска, как и всей Беларуси, утопает в густом тумане, отдельные улицы внезапно накрыло пеленой снега. В прогнозах синоптиков ничего подобного не было и, как оказалось, не случайно. Снег, по словам специалистов, оказался “искусственным”, а точнее - антропогенный.

Его источником стали ядра конденсата - микроскопические частицы в атмосфере (это может быть пыль, соль, сажа, бактерии), которые возникают, как правило, над промышленными районами крупных городов, и вокруг которых конденсируется водяной пар, превращаясь в итоге в мельчайшие капельки иди снежинки.

“Данный процесс делает нашу слоистую облачность коллоидально-неустойчивой и приводит к выпадению мелкодисперсного небольшого снега”, - пояснили суть этого природного процесса авторы тематического Telegram-канала о погоде “Метеовайб”.

В результате таким “искусственным снежком” 19 декабря накрыло сначала улицу Киселева, а затем - улицу Аэродромная. Причём там “антропогенный” снег в районе ближайшей тепловой станции оказался настолько интенсивным, что специалисты даже назвали его “локальным снегопадом”, а местные жители поделились кадрами, которым позавидуют многие белорусы, соскучившиеся по снегу.





































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Кстати, синоптики пообещали скорые “снежные” изменения всем белорусам. Правда, придётся пережить ещё как минимум пару туманных и серых дней. Между тем, специалисты уже выразили “осторожный предновогодний оптимизм” по поводу возможного снега и на Рождество, и на Новый год.

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