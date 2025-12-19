Украина заявила о первой атаке на российский танкер в Средиземном море

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Опубликовано: 19.12.2025 16:06 , Обновлено: 19.12.2025

Служба безопасности Украины (СБУ) в пятницу, 19 декабря, заявила об атаке на российский танкер в нейтральных водах Средиземного моря. До сих пор танкеры так называемого "теневого флота" России подвергались атакам только в Чёрном море.

По данным украинских СМИ, которые ссылаются на неназванные источники в СБУ, речь идёт об одном из танкеров так называемого “теневого флота” России под названием Qendil, шедшего пустым, без груза в нейтральных водах Средиземного моря. СБУ распространила видео атаки, на котором видно, что удары наносятся с воздуха беспилотниками.

В СБУ назвали данную атаку “беспрецедентной спецоперацией”, заявив, что им удалось поразить судно на расстоянии более 2 тыс. км от Украины. Утверждается, что танкер получил критические повреждения и вряд ли сможет дальше использоваться по назначению.

Отметим, что в России данный инцидент пока никак не комментировали.

А вот вопрос прошлых атак на российские танкеры в Чёрном море 19 декабря подняли во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Комментируя эти инциденты, политик заявил, что ответ со стороны России “будет всегда”.