В лесу на Гродненщине построили партизанский лагерь

Опубликовано: 21.11.2024 20:47 , Обновлено: 21.11.2024

В Министерстве лесного хозяйства Беларуси рассказали, что в четверг на Гродненщине открылся новый историко-туристический объект или, проще говоря, партизанский лагерь. Планируется, что в дальнейшем он станет пригодным для проживания туристов в Налибокской пуще Ивьевского района.

Как утверждают в министерстве, это первый интерактивный партизанский лагерь в стране, где гости смогут не только ознакомиться с экспозицией, но и “перенестись на 80 лет назад”, проведя ночь в лесу в “настоящих партизанских условиях”. При этом когда конкретно у белорусов появится такая возможность и сколько это будет стоить, не уточнили.

Зато в Минлесхозе рассказали, что в воссозданных землянках можно не только побывать с экскурсией, но и проводить патриотические мероприятия для молодёжи и летние лагеря для детей. Такое предложение, по крайней мере, высказал первый замминистра лесного ведомства Александр Драгун.

“Это сборный образ партизанского лагеря. Мы не хотели привязываться к какой-то отдельной бригаде или отряду, поскольку конструкция землянок место к месту отличалась, где-то использовались укрытия. Особенность Налибокского края была в том, что партизаны использовали в том числе так называемые земляные норы — на буграх были земляные ходы, в которых прятались”, — рассказал он газете “СБ. Беларусь сегодня”.

Ранее Telegraf.news писал, что Александр Лукашенко подписал указ №420, который изменяет правила охоты и правила ведения охотничьего хозяйства, утверждённые указом от 21 марта 2018 года №112. В частности, документ позволяет охотиться на медведя и рысь в “особом режиме”.

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Также мы рассказывали, что, по информации Минлесхоза, сайт торговой площадки по продаже деревянных домокомплектов стали подделывать. В связи с этим в ведомстве призвали белорусов обращаться для консультаций только на настоящий сайт.

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