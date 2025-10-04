«В лесу мало, а тут попадаются» - Грибник показал, где белорусам набрать полные корзины белых в начале октября

🎥 Видео

Опубликовано: 04.10.2025 17:59 , Обновлено: 05.10.2025

Погода разделила "грибную" Беларусь на 2 части: пока на западе благородные белые выносят из леса сотнями, в центре и на востоке страны грибники в унынии попусту наматывают круги по лесам, возвращаясь с полупустыми корзинками. Один из пользователей TikTok на днях поделился видео, которое может стать подсказкой для тех, кто не теряет надежды словить свою волну белых, подосиновиков и маслят. И для этого даже не придётся идти в лес.

Попытать грибного счастья, судя по видеоролику, сейчас можно не только в лесу, но и в полях. Автор продемонстрировал целую полянку белых грибов, на которые он натолкнулся 2 октября прямо в поле юго-западнее Бреста .

“В лесу мало, а по полю идёшь - и попадаются”, - скромно заметил автор.

При этом результатом такой “полевой грибалки” стали три полных ведра грибов. По словам мужчины, ему удалось собрать около 100 белых (причём около 70 штук были найдены именно в поле), остальное - маслята и красноголовики. Мужчина пояснил, что обычно собирал грибы на опушке этого леса, но на этот раз ближайшее поле дало куда больший “урожай”.

Кстати, на этой неделе, судя по фото- и видео-отчётам белорусских грибников в тематических чатах, в тех районах, где выпали хоть какие-то осадки, начали появляться грибы, так что с совсем уж пустыми корзинами жители Витебщины, Минщины, Могилёвщины и Гомельщины из леса точно не уйдут.

Белорусские грибники пожаловались на «абсолютно пустой» лес. А в каких областях объявили «подосиновиковый бум»?

Так, одна из участниц тематического сообщества“Грибные войска Беларуси” в соцсети “ВКонтакте” из Вилейского района Минской области поделилась своим уловом за 2 и 3 октября.

“Боровик один единственный. Маслята дружно высыпали по сосновой посадке, но червивость 50%, а то и больше. Встречаются лисички, немного молодых рыжиков. В целом - на безгрибье пойдёт”, - написала женщина.

















Другая участница из Лепеля Витебской области рассказала, что в их регионе “по “благородным” местам по прежнему ноль”, по маслятам и опятам - “даже намёка нет”. Тем не менее, из леса женщина вернулась с полным ведром лисичек и кучей мышат (рядовки серой).









В Солигорском районе Минщины, по словам комментаторов, встречаются лисички, маслята и сыроежки, а вот в Узденском районе , по признанию одного из участников “грибного” чата, пока “микрогрибы только лезут”.









Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях видео с ценами на свежие грибы на столичном Комаровском рынке взорвало белорусский TikTok. Его автор показал, во сколько продавцы оценили один боровик (не один килограмм грибов, а именно один гриб). Сумма вызвала бурную дискуссию и разделила комментаторов на два лагеря.

«Лучше красной рыбой буду питаться» — Цена одного боровика на минской Комаровке разделила TikTok на два лагеря