«Лучше красной рыбой буду питаться» - Цена одного боровика на минской Комаровке разделила TikTok на два лагеря

🎥 Видео

Опубликовано: 01.10.2025 09:49 , Обновлено: 01.10.2025

Видео с ценами на свежие грибы на столичном Комаровском рынке взорвало белорусский TikTok. Его автор показал, во сколько продавцы оценили один боровик (не один килограмм грибов, а именно один гриб). Сумма вызвала бурную дискуссию и разделила комментаторов на два лагеря.

Цены на свежие грибы, особенно “благородных” видов, таких как боровики или подосиновики, даже в высокий грибной сезон не падают насколько, чтобы можно было назвать их низкими. Всё потому, что собрать целую корзинку этих лесных грибов - чистых, молоденьких, достойных оказаться на прилавке - считается для грибников большой удачей. Это не лисички или опята, которые растут повсеместно - нужно знать места, где растут боровики, а ещё словить “волну”, когда погода благоприятствует росту этих видов грибов.

Однако осознание всех этих факторов не спасает от ступора, когда видишь цены на свежие боровики на рынках - 35 рублей за небольшой пакетик, в котором едва ли есть килограмм (цена за килограмм боровиков на площадках частных объявлений сейчас доходит до 50 рублей за кило). То есть цена на боровики равнозначна цене на отборное мясо.

Автор одного из роликов в TikTok попросил у одного из продавцов на Комаровском рынке в Минске рассчитать стоимость одного боровичка. Оказалось, что за один небольшой гриб, которого хватит разве что на суп для аромата, стоит от 8 до 9 рублей .

Меньше чем за сутки ролик посмотрело почти 330 тысяч человек. Зрители в комментариях тут же разделились на два лагеря - тех, кто считает такую цену слишком завышенной, и тех, кто считает её оправданной с учётом труда, потраченного на сбор грибов.

“Килограмм шампиньонов можно купить, а то один боровик - 9 рублей, вообще с ума уже сошли”, - сравнил цены с главными магазинными конкурентами лесных грибов один из зрителей.

“Лучше, пожалуй, красной рыбой буду питаться”, - привёл своё сравнение другой.

“За 9 рублей у меня будет килограммам свинины пахнуть в супе”, - назвал свою альтернативу боровикам третий.

Но были и те, кто возмущения первого лагеря не оценил.

“Люди, кто вас заставляет их покупать? Чего вы так возмущаетесь? Если продают, значит есть те, кто покупает. Другому проще в лес сходить или шампиньонов купить”, - написал один из комментаторов.

“В лесу бесплатно. Какие могут быть претензии? Не хотите - не берите, никто не заставляет, если люди ценят свой труд, честь им и хвала”, - поддержал его другой.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в соцсети TikTok появилось фото груш в магазине крупной торговой сети по цене больше 164 рубля за килограмм. Рядом же нашлись и яблоки по 112 рублей.

В Минске заметили груши по 164 рубля, а яблоки по 112 — «Многие дома на миллионах сидят»