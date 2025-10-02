Белорусские грибники пожаловались на «абсолютно пустой» лес. А в каких областях объявили «подосиновиковый бум»?

🎥 Видео

Опубликовано: 02.10.2025 15:04 , Обновлено: 02.10.2025

Вопреки тому, что осень считается самой "горячей" грибной порой, белорусские грибники пожаловались на "абсолютно пустой" лес. Плачевная ситуация, судя по комментариям в тематических сообществах, во многих областях страны, но есть и исключения. Как минимум в двух регионах грибники возвращаются из леса с полными корзинками, а кое-где и вовсе объявили "подосиновиковый бум". Узнали локации.

На “абсолютно пустой” лес пожаловались участники тематического сообщества “Грибные войска Беларуси” в соцсети “ВКонтакте”. Один из грибников из Вилейского района Минской области рассказал, что от “полнейшего фиаско” во время прогулки по лесу 1 октября его спасли лишь несколько найденных белых и пара подосиновиков.

“Вчера даже и этого не было найдено, единичные маслята и банальные лисички не в счёт. Если будут более тёплые ночи, есть ещё надежда в этом месяце”, - высказал надежды мужчина и продемонстрировал практически пустую корзинку с погрызенными боровиками.

Такую же картину обрисовал его одногруппник, который в этот же день обследовал лес в районе Валерьяново и Боровлян в Минском районе.

“Почти как у классиков. “Он любил и страдал. Он любил грибы и страдал от их недостатка”. В лесу сухо и холодно. Местами иней. Листва пожухла и приоткрыла не найденные ранее лисички”, - описал увиденное мужчина присовокупив для наглядности пару фото.









Судя по комментариям, такая же печальная картина пока складывается не только на Минщине, но и в Витебской, Могилёвской и Гомельской областях. А вот западу Беларуси, который в начале осени получил достаточное количество осадков, судя по всему, больше повезло в этом грибном сезоне.

Так, “подосиновиковый бум” объявила автор одного из роликов в TikTok, которая показала шикарные “грядки” с молодыми красноголовиками в просторном грабовом лесу в Пружанском районе Брестской области . По словам автора видео, результатом 10-минутной прогулки по небольшому пятачку леса стали 53 подосиновика “один в один”.

“Такого количества подосиновиков в одном месте я ещё не собирала. Это просто рай”, - не скрывала своих эмоций автор.

Именно Брестская область в начале октября оставалась главным поставщиком аппетитных грибных фото в тематических пабликах. Брест, Барановичи, Берёза - участники сообщества “Грибные войска Беларуси” во “ВКонтакте” охотно делятся локациями, откуда приносят полные корзинки. Несмотря на то, что в регионе уже прошла волна первых заморозков, на количестве грибов это, судя по всему, не сильно отразилось. Помимо подосиновиков, там сейчас по-прежнему активно собирают подберезовики, белые, моховики, маслята, козлята.

















Причём набирать полные корзинки местным жителям удаётся несмотря на большую конкуренцию в лесу. Одна из участниц сообщества показала с десяток авто, припаркованных на небольшом участке у леса, куда она приехала за грибами.

Составить конкуренцию Брестчине с началом второго осеннего месяца может разве что Гродненская область . Там также сейчас активно берут боровики, подосиновики, маслята. Гродно, Слоним в числе грибных локаций, упомянутых участниками разных тематических пабликов и чатов.

























Фазы Луны влияют на рост грибов? Опытный грибник рассказал, когда и где искать полные корзины

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях видео с ценами на свежие грибы на столичном Комаровском рынке взорвало белорусский TikTok. Его автор показал, во сколько продавцы оценили один боровик (не один килограмм грибов, а именно один гриб). Сумма вызвала бурную дискуссию и разделила комментаторов на два лагеря.

«Лучше красной рыбой буду питаться» — Цена одного боровика на минской Комаровке разделила TikTok на два лагеря