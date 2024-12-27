В каком возрасте женщинам сложнее найти партнёра? Сайт знакомств узнал, кого мужчины считают "молодыми, но зрелыми"

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Опубликовано: 27.12.2024 12:16 , Обновлено: 27.12.2024

В общественном сознании возраст женщины часто представляется маркером, по которому оценивают её возможность найти постоянного партнёра. Но только ли этот фактор является определяющим? Популярное приложение для знакомств опросило мужчин и выяснило, женщины какого возраста интересуют их больше, а какого меньше. Вот чем они аргументировали свой выбор.

Популярное приложение для онлайн-знакомств Plenty of Fish регулярно проводит исследования, касающиеся построения отношений и общественного взаимодействия. В одном из опросов разработчики выяснили, в каком возрасте женщинам проще и сложнее всего найти постоянного партнера. Для этого на платформе опросили мужчин.

[info_b]Plenty of Fish — канадский сервис онлайн-знакомств, популярный в основном в Канаде, Великобритании, Ирландии, Австралии, Новой Зеландии, Испании, Бразилии и Соединенных Штатах. Доступен на 11 языках и в более чем 20 странах.[/info_b]

Какой возраст женщины посчитали идеальным для отношений?

Опрос показал, что больше всего мужчин интересуют 25-летние женщины. Они аргументировали это тем, что женщины этого возраста “воспринимаются как молодые, но уже достаточно зрелые”.

Кроме того, в этом возрасте женщины оказывают давление на мужчин в вопросах создания семьи, отметили респонденты. В вопросах вероисповедания мужчины отдали предпочтение католичкам.

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В каком возрасте женщинам сложнее найти партнёра?

Как сообщило издание Onet со ссылкой на результаты исследования, опрос показал, что меньше всего мужчин интересуют женщины 33 лет.

По мнению участников исследования, женщины этого возраста предъявляют достаточно высокие требования к своим партнерам.

Также выяснилось, что женщины старше 30 лет уже имеют постоянную работу и группу друзей, которые могут влиять на гибкость в отношениях.

Ещё одним фактором, который смутил респондентов, стало желание 33-летних женщин создать семью, к этому оказались готовы не все мужчины.

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