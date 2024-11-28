«Из-за этого не разведемся никогда» — Белоруска рассказала про 4-летний гостевой брак. Подписчики задали много вопросов

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Опубликовано: 28.11.2024 15:26 , Обновлено: 28.11.2024

Белоруска опубликовала в TikTok ролик, в котором рассказала про свой гостевой брак. Это когда люди женаты, но не живут вместе, а встречаются где-либо периодически. Комментаторы не поняли и стали узнавать, как это и нет ли измен в таком браке.

Так, автор ролика живет в Минске, а ее муж в Бобруйске, и она каждую неделю приезжает к нему на свои выходные. “У нас гостевой брак, и поэтому уже четвертый год я продолжаю ездить к нему, иногда он приезжает ко мне”, - рассказала женщина.

По ее словам, люди часто говорят, что из-за такой формы брака и постоянных поездок супруги разведутся впоследствии, так как им надоест. “Я вам скажу стопроцентно: из-за этого мы не разведемся никогда, потому что я просто обожаю эти поездки. Я обожаю вайб железной дороги, я жду каждой поездки с нетерпением. Эти стаканчики в подстаканниках, вкусняшечки, которые можно у проводницы купить”, - поделилась минчанка.

Она добавила, что каждый свой выходной ждет с нетерпением. “И даже скучаю, если какой-то выходной пропускаю”, - сказала женщина.

“У мужа среди недели могут быть другие гости!” - предположила одна комментаторша.

“А зарплата? У каждого своя?” - поинтересовалась семейным бюджетом другая.

“А замуж зачем было идти? Можно просто в гости ездить”, - считает третья.

Многие спрашивали, что такое гостевой брак, так как, вероятно, это нераспространенная в Беларуси форма отношений.

Кто-то же делился положительным опытом гостевого брака: “Четыре года у нас отношения на расстоянии 300 км, ездим так же. Разводятся и расходятся по другим причинам”.

“Я со своим мужчиной так встречаюсь уже 10 лет, и ничего плохого в этом нет”, - написала еще одна пользовательница TikTok.

“Не поняла: мужа любит или на поезде покататься?” - спросила другая.

Отдельная категория комментаторов гадала, сколько у мужа автора ролика “гостевых женщин”. А кого-то интересовало, за чей счет поездки. “По-всякому”, - ответила автор.

“Не гостевой брак, а просто два человека иногда приятно проводят вместе время. Что вас может еще связывать? Ничего! Ничего в этом плохого нет, если вам так удобно, но это не брак”, - высказала свое мнение одна комментаторша.

Ранее Telegraf.news писал, что выпускница Гомельского мединститута пожаловалась в TikTok на то, что ее распределили за 300 км от места работы мужа. “На самом распределении меня не то что не слушали, а еще и голос повысили, сказав, что я должна была думать об этом шесть лет назад, а сейчас нечего с ними спорить: поезжай, куда отправляют”, - поделилась она.

«А зачем замуж выходили?» – Девушка пожаловалась, что ее распределили за 300 км от мужа. Белорусы в комментариях разделились на два лагеря