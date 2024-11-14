Раз и навсегда? Невролог назвал возраст, когда стоит полностью отказаться от пива

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Опубликовано: 14.11.2024 12:46 , Обновлено: 14.11.2024

Пиво для многих людей является синонимом отдыха и общения. Но важно понимать, что это алкоголь, который может иметь неприятные последствия для здоровья и самочувствия, особенно если пить его часто и в избытке. Невролог Ричард Рестак посоветовал, в каком возрасте следует полностью отказаться от употребления пива.

[info_b]Ричард Рестак (Richard Restak) - американский невролог, нейропсихиатр, автор и профессор.

В своей книге в своей книге «Полное руководство по памяти: наука об укреплении разума» (The Complete Guide to Memory. The Science of Strengthening Your Mind) он поделился простыми трюками, которые сохранят память в будущем, а также назвал возраст, когда следует отказаться от хмельной привычки и объяснил как она влияет на мозг. [/info_b]

Рестак предупредил, что со временем чрезмерное употребление пива может привести к проблемам с памятью, снижению умственной деятельности или даже слабоумию.

По его мнению, после 65 лет следует свести употребление алкоголя к минимуму, чтобы сохранить здоровые нейроны. Именно они играют ключевую роль в поддержании умственной деятельности и памяти.

«Чрезвычайно важно воздерживаться от алкоголя на том этапе жизни, когда сохранение нейронов имеет решающее значение», — написал невролог.

Ричард Рестак

Сколько пива можно пить в неделю?

Но другие эксперты советуют не откладывать, пока вам не исполнится 60. Например, Национальная служба здравоохранения Великобритании всегда призывает пить с осторожностью. На своем сайте они объяснили, что мужчинам и женщинам рекомендуется не пить более 14 единиц в неделю на регулярной основе.

Они пояснили: «14 единиц эквивалентны 3,4 литрам пива средней крепости или 10 небольшим бокалам вина меньшей крепости».

Если вы все же часто выпиваете около 14 единиц в неделю, служба здравоохранения рекомендует распределять их в течение недели, а не за один присест.

Помните, что умеренность в употреблении алкоголя - это не только социальный вопрос, но и, что более важно, вопрос здоровья. Заботясь о здоровье своего мозга, вы сможете улучшить качество жизни и избежать других серьезных последствий для здоровья.

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