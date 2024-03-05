В Гродно вернулась зима, но надолго ли? Пользователи поделились видеороликами заснеженного города
Если вчера жители Гродненской области хвастались первыми ростками на даче, то уже сегодня в город над Неманом вернулась зима. Надолго ли?
Кадрами заснеженных улиц и домов поделился гродненский онлайн-ресурс, где видно: зима не собирается отступать. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», утром в Гродно были 6-бальные заторы, отметили Newgrodno.by.
“Это мы вам из Витебска привезли немного”, — написал кто-то из читателей, а другой добавил: “Ур-р-р-ра, хоть в такси работа будет!”
Однако любителей зимы придётся расстроить. По данным “Белгидромета”, уже сегодня столбик термометра в Гродно может подняться до +8 градусов, а потому снег скорее всего растает. В ближайшие дни снегопад в областном центре также не ожидается.
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