В Гродно вернулась зима, но надолго ли? Пользователи поделились видеороликами заснеженного города

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Опубликовано: 05.03.2024 13:41 , Обновлено: 05.03.2024

Если вчера жители Гродненской области хвастались первыми ростками на даче, то уже сегодня в город над Неманом вернулась зима. Надолго ли?

Кадрами заснеженных улиц и домов поделился гродненский онлайн-ресурс, где видно: зима не собирается отступать. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», утром в Гродно были 6-бальные заторы, отметили Newgrodno.by.

“Это мы вам из Витебска привезли немного”, — написал кто-то из читателей, а другой добавил: “Ур-р-р-ра, хоть в такси работа будет!”

Однако любителей зимы придётся расстроить. По данным “Белгидромета”, уже сегодня столбик термометра в Гродно может подняться до +8 градусов, а потому снег скорее всего растает. В ближайшие дни снегопад в областном центре также не ожидается.

Ранее Телеграф писал о том, что белорусский синоптик Дмитрий Рябов, анонсируя на канале ОНТ погоду в марте, предупредил, что «прятать куртки пока еще рано».

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