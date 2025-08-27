В Гродно молния ударила в дерево рядом с пешеходом

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Опубликовано: 27.08.2025 08:41 , Обновлено: 27.08.2025

Во вторник на многие регионы Беларуси обрушилась непогода с сильными ливнями и грозами. Как ранее и прогнозировали синоптики, сложные погодные условия наблюдались во многих частях страны. Одним из самых ярких свидетельств разгула стихии стало происшествие в Гродно, где молния ударила прямо в дерево.

Инцидент произошёл во дворе одного из домов по проспекту Космонавтов. Местный портал Newgrodno.by опубликовал видео с камеры наблюдения, которая зафиксировала момент удара. На кадрах видна яркая вспышка, озарившая всё вокруг.

Судя по записи, в это же время совсем рядом с берёзой, в которую попал разряд, по дорожке шла женщина. Судя по всему, она не пострадала, но машинально сделала несколько шагов назад и опешила.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что в ближайшие дни погода в Беларуси, вероятнее всего, улучшится и будут тёплые деньки.

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